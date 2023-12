Gobernadora, siga trabajando bien y no se olvide de las personas vulnerables: Yesenia Hernández

En dos años de administración estatal a cargo de la titular de la Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros, la entidad tlaxcalteca pasó del último al segundo lugar nacional en entregas de apoyos funcionales para personas con discapacidad.

Estas ayudas van desde auxiliares auditivos, implantes cocleares, prótesis hasta sillas de ruedas.

Una de las personas beneficiadas es Yesenia Hernández García, madre de un infante que tiene la enfermedad de mucopolisacaridosis, también conocida como síndrome de Hunter.

Ella y su hijo forman parte de las 380 mil acciones que el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), la Secretaría de Bienestar y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) brindaron a favor de las personas con discapacidad.

Le doy gracias por la ayuda de la silla de ruedas, me va a ayudar bastante para poderme desplazar en los diferentes hospitales que me envían y también por el cojín que le va a ayudar a no lastimar su cadera, expresó Yesenia Hernández.

Manifestó su reconocimiento a la mandataria estatal al tiempo que le reitero su compromiso para que no se olvide de las personas vulnerables.

Muchas gracias por la silla de ruedas, le agradezco infinitamente, ojalá y siga trabajando bien y que no se olvide de las personas vulnerables.