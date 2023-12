Prosperaron sólo cuatro candidaturas independientes ante el ITE

De las manifestaciones de intención para ser candidato independiente para diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad, sólo cuatro prosperaron ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

De acuerdo con el documento aprobado por el Consejo General el pasado viernes, el ITE dio a conocer que María Osvelia Sánchez Palafox cumplió con los requisitos para ser considerada como precandidata independiente por la presidencia de comunidad de San Luis Apizaquito; José Felipe Camarillo Gómez, para la de Santa María Texcalac, Apizaco; Rodrigo Martínez Salinas, por el Cerrito de Guadalupe, Apizaco; y David Vázquez Rodríguez, por Santa Anita Huiloac, también de la ciudad rielera.

Por lo anterior, el Consejo General les requirió a los citados ciudadanos presentar ante el Instituto los registros de forma impresa, en original, debidamente requisitados y con la firma autógrafa para confirmar dicho proceso.

Por otro lado, también evidenció que fueron siete las manifestaciones que no surtieron efecto debido a que, en su mayoría, los interesados no presentaron copia simple del documento en el que conste el Registro Federal del Contribuyente de la asociación civil y copia simple del contrato de apertura de la cuenta bancaria a nombre de la misma, de ahí que no fueron procedentes.

Aunado a lo anterior, tampoco les fue otorgada una prórroga a seis aspirantes que realizaron la petición, pues el Consejo General determinó que se perdería esa certeza jurídica en el proceso de la convocatoria, atentando a los principios de la materia electoral.