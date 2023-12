Módulos de Salud Integral consolidaron sus servicios en cinco meses de operación

El primer día de agosto de 2023 comenzaron sus operaciones los Módulos Médicos de Salud Integral para los trabajadores en activo, pensionados y jubilados del gobierno de Tlaxcala, y a cinco meses sus servicios se han consolidado, dejando atrás el antiguo esquema de Pensiones Civiles.

Los servicios que ofrecen estos módulos son: consultas de medicina general, nutrición, dental, laboratorio clínico, psicología, fisioterapia, ginecología, pediatría, médico intensivista, optometría, así como farmacia y laboratorio clínico para los trabajadores y sus beneficiarios del gobierno estatal.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

LAS PROTESTAS

El inicio de operación de los nuevos módulos de salud ocasionó protestas de los trabajadores, quienes hicieron desde cierre intermitente de calles hasta bloqueos de vialidades importantes como la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo”, de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicatos Justo Sierra, Mártires de 1910 y Alberto Juárez Blancas protagonizaron las protestas.

Sigue leyendo: ➡️ Ya operan en Tlaxcala los Módulos Médicos de Salud Integral

No obstante, con el paso de los meses se diluyó su oposición al grado de llegar a mesas de trabajo en las que intervino directamente la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros para lograr acuerdos al ofrecer alternativas de solución a sus principales demandas.

DEMORA, PRINCIPAL QUEJA

En la actualidad, la demora en el servicio es la principal queja en los Módulos de Salud Integral que están en operación en las diferentes sedes.

No te pierdas: ➡️ Módulos Médicos tienen alta afluencia de usuarios, en primeros días de actividades

En un recorrido, El Sol de Tlaxcala recogió los testimonios de los beneficiarios que opinaron que es necesario contar con servicios especializados, además de agilizar las consultas médicas, porque pueden tardar hasta dos horas para pasar al médico.

Dijeron que aunque depende del horario en que se acuda, generalmente el servicio médico durante la mañana es lento porque hay mucha gente y, por otro lado, existen casos en los que no hay médicos.

La señora Brisia N. compartió que llevaba dos horas esperando turno en el servicio de pediatría y no pasaba porque no había especialista.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Local Módulos Médicos tienen alta afluencia de usuarios, en primeros días de actividades

Explicó que el personal le dijo que su hija, de menos de dos años, debía pasar primero con el médico general para la toma de signos vitales, pero no le daban acceso.

Cuando el Módulo estaba en la calle Lira y Ortega el servicio no tardaba mucho y aquí hay tantos médicos y no podemos pasar para tanta especialidad. He ido al Hospital Infantil y no tardé tanto como aquí

Por su parte, un trabajador jubilado que pidió la gracia el anonimato, pero que está plenamente identificado, opinó que el servicio está bien, pero hace falta personal especializado como cardiólogos y equipo para pruebas de alta especialidad.

Local En dos días suman más de mil 400 servicios en Módulos Médicos de Salud Integral

Te recomendamos: ➡️ Módulos Médicos de Salud Integral, nuevo servicio médico para burócratas

Vengo a consulta general, pero tengo que gastar con especialistas de otro lugar porque tengo un problema del corazón, es un costo más

En tanto, Juan N. opinó que en el turno de la mañana el servicio es más lento, pero debe esperarse para no hacer un gastro extra con un médico particular. “Las instalaciones están decentes, pero nos hacen esperar de que no hay médicos y para la receta verifican detalladamente para surtirla”.

Los beneficiarios de este servicio son el personal de confianza, del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Desconcentrados del Estado “7 de Mayo”, de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de los sindicatos Justo Sierra, Mártires de 1910 y Juárez Blancas.

No dejes de leer: ➡️ Sindicalizados se oponen al cambio de Servicio Médico; bloquean la libre circulación

Por su parte, un grupo de trabajadores del Sindicato “7 de Mayo” consideró que todavía hay deficiencias en el servicio médico y en el surtimiento de las recetas, porque no hay en existencia los medicamentos que requieren los pacientes, principalmente aquellos con enfermedades crónico degenerativas.

LAS SEDES DE LOS MÓDULOS

La matriz de los Módulos Médicos de Salud Integral está ubicada en la calle Jazmín, sin número, de la colonia Industrial de Chiautempan. El horario de farmacia es de 24 horas del día.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mientras que en Huamantla está sobre la carretera México-Veracruz en el barrio de San Sebastián, número 802; en Chiautempan, en la avenida Ignacio Picazo Norte, número 102, colonia Centro.

En Apizaco, en la avenida Hidalgo número 605, colonia Centro; en Apetatitlán, en calle Agricultura, número 180, colonia Centro. En el municipio de Tlaxcala el Módulo Médico de Seguridad Pública se localiza en la calle Xicohténcatl, número 13, y la farmacia en el bulevar Guillermo Valle, número 109, ambos en la colonia Centro.

Los horarios de atención fueron ampliados de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas. Las urgencias son atendidas en los hospitales con los que el gobierno estatal tiene convenio.

Entérate: ➡️ En dos días suman más de mil 400 servicios en Módulos Médicos de Salud Integral

CITAS: El teléfono para citas en los Módulos Médicos de Salud Integral es el 246 98 011 08.