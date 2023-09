Construyen barda en escuela de Zacatelco pese a negativa de Sepe

Padres de familia se inconformaron en la escuela primaria Domingo Arenas, ubicada en la Sección Quinta de Zacatelco, debido a supuestos malos manejos de 600 mil pesos provenientes del programa federal “La Escuela es Nuestra”, utilizados presuntamente en la construcción de una barda que no tiene autorización de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset).

La mañana de ayer miércoles, al interior de la institución educativa, las familias asistieron a una reunión convocada para exigir la rendición de cuentas a los integrantes del comité del programa federal, pero éstos no se presentaron a la asamblea.

En tanto, evidenciaron que la construcción de la barda perimetral es obsoleta e implica una pérdida de dinero, pues mostraron un oficio remitido por la Dirección de Planeación Educativa del Departamento de Infraestructura y Equipamiento de la Sepe-Uset que informó que no fue autorizada la edificación por ser atípica y desconocer las condiciones estructurales.

El oficio fue dirigido desde el pasado 27 de abril a Elsa N., directora de la escuela primaria Domingo Arenas, elaborado como respuesta a la solicitud de autorización para completar la edificación de la barda en la institución y, pese a la negativa, la docente se tomó las atribuciones para emprender la obra, acusaron.

Ante la situación los padres de familia lamentaron que el recurso empleado no sea funcional porque no tendrá uso e implica un riesgo para la comunidad estudiantil, pues al no contar con adecuada cimentación tiene el riesgo de derrumbarse. Además, acusaron a los integrantes del comité de no atender las acciones prioritarias en la escuela, como la remodelación de sanitarios que presentan pésimas condiciones, revocado interior de bardas, colocación de barandales, construcción de marquesinas, remodelación de fachada y retirar láminas de zaguanes para colocar protecciones.

Por ello exigen rendición de cuentas del recurso federal y presentar notas de remisión y facturas de los gastos realizados, pues aseguran mal manejo del dinero a cargo de los integrantes del comité y la directora.

Finalmente, acordaron que continuarán con las reuniones hasta solucionar la problemática, de lo contrario podrían cerrar las instalaciones y acudir a la Sepe-Uset para externar el caso.