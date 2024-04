Cuentas públicas municipales no cuentan con firma de síndicos debido a pugnas con alcaldes

Síndicos de los municipios de Nativitas, Nopalucan, Ayometla, Mazatecohco y Teolocholco denunciaron que no firmaron la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del año debido a que sus autoridades no les entregaron la documentación en tiempo y forma, además de no proporcionarles los recursos materiales y técnicos para dicho fin.

De manera separada, los representantes legales de esas demarcaciones informaron al Poder Legislativo que no firmaron sus respectivas cuentas públicas correspondientes al primer trimestre del año, derivado de los problemas financieros y administrativos que enfrentan con sus autoridades locales.

A través de oficios remitidos en la sede del Congreso local los funcionarios municipales detallaron las diversas anomalías e inconvenientes a los que se han enfrentado.

Tan sólo la síndico del municipio de Nopalucan, Edith Muñoz Martínez denunció que el ahora alcalde con licencia, Pedro Pérez Vásquez, quien busca reelegirse le ha dado como plazo menos de 24 horas para la revisión y aprobación de la cuenta pública del periodo en mención, cuando la ley Municipal establece un mínimo de tres días para la firma de los estados financieros.

Situación similar ocurrió con el síndico de Mazatecochco quien acusó que la cuenta pública ha sido entregada a destiempo, por lo cual no plasmó su rúbrica sin previo análisis correspondiente.

Los abogados del pueblo afectados aseguraron que el proceder de sus autoridades municipales los deja en completo estado de indefensión y violentan el desempeño de sus facultades y obligaciones como representantes legales de los ayuntamientos.

Por lo anterior, solicitaron al Congreso del estado tomar cartas en el asunto y hacer un llamado a los munícipes para que se conduzcan en el marco de la legalidad, de lo contrario, se pone en riesgo la seguridad financiera y administrativa de las comunas.