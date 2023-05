De albañil a artesano, enmarca recuerdos en selecta madera

Cuando Miguel Hernández Muñoz era “maestro de cuchara grande”, su “hobby” era tallar madera para enmarcar cuadros, pasatiempo que se convirtió en un trabajo permanente para guardar los recuerdos en selecta madera de pino o cedro.

Es que antes de la pandemia, el originario del barrio La Frontera, de Amaxac de Guerrero, tenía como oficio la albañilería, pero cuando el Covid-19 obligó a la población a aislarse, el trabajo escaseó.

Durante ese periodo, el hoy artesano explotó la creatividad que lleva dentro, para convertir la madera en hermosas obras de arte que portan no solo fotografías, sino también litografías, que son su especialidad.

Así, Muñoz Hernández pronto se abrió camino, y a dos años de sus inicios como artista, consolidó su taller de creaciones y artesanías Piltsintli.

Su hogar, en la privada Prolongación Benito Juárez, es el epicentro de su universo imaginativo.

Desde una fotografía tamaño postal hasta una litografía tipo póster o lienzos, Miguel Hernández la convierte en el centro de atracción.

De este modo, el estilo de marquetería que elabora es tipo curvo y ayuda a que la imagen tenga mayor lucidez.

También, el artesano utiliza otro tipo de madera que no sea cedro o pino, que si bien son las más recomendables, dice que “al cliente lo que pida”.

A la gente le gusta mucho el diseño, yo lo vi en otro estado y me gustó, un amigo me enseñó lo básico de marquetería, luego comencé y con la práctica me he especializado, dijo Miguel Hernández.

Asimismo, el artista comentó que resultado de los diferentes espacios que brindan a los artesanos en ferias o cualquier otro evento en los municipios o fuera del estado, es como pueden mostrar su trabajo y consolidar sus ventas.

Este fin de semana, por invitación de la Casa de Artesanías, nos vamos a la feria Villa Hermosa, Tabasco, que comienza este 27 de abril y termina el ocho de mayo, esperamos buenos resultados, y representar a Amaxac de Guerrero y a Tlaxcala con arte de primera calidad, finalizó.

Una marco para una litografía tipo póster lleva casi una semana de trabajo, su costo va desde los dos mil a cuatro mil pesos, la marquetería para fotografías tipo postal es más barata.