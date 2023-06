Denuncia regidora corrupción y opacidad en Yauhquemehcan

En el gobierno morenista de Yauhquemehcan, que preside María Anita Chamorro Badillo, existe corrupción y opacidad, afirma la regidora priista Sandra Mirelva Sánchez Sánchez.

Aunque se considera apolítica, la edil tiene una carrera militar, donde –dice- impera el honor, valor, lealtad y sacrificio hacia el pueblo.

Por ello, alega que su misión es salvaguardar los intereses del pueblo, “pese a quien le pese”.

A 21 meses de la administración, Mirelva Sánchez ha presentado más de 70 irregularidades en oficios emitidos hacia el Órgano de Fiscalización y Control (OFS).

En contraparte ha recibido al menos seis denuncias presuntamente por violencia política hacia la autoridad.

Para ello, la regidora testifica que decir la verdad es su obligación, pero la transforman como violencia política para ocultar las anomalías.

Incluso, en entrevista para El Sol de Tlaxcala asevera que le han tratado de sobornar, pero eso no lo puede denunciar al no tener pruebas.

Sus antecedentes partidarios son pocos, llegó al PRI por invitación y para apoyar la campaña de su amiga Fabiola Cue Nava, excandidata a la alcaldía de esa demarcación.

“Realmente lo hice por ella, por la confianza que me tiene, pero llegué aquí –al ayuntamiento- a ocupar un mandato del pueblo y aquí se acabaron los colores, el trabajo es a favor de la ciudadanía, sin distingo alguno”, detalla Sandra Mirelva.

De esta forma, su disciplina militar la obliga a ser incorruptible y no acepta dádivas para aprobar lo que considera irregular.

Desde el arranque de la administración, en septiembre de 2021, la regidora encabeza la comisión de obras, pero narra que nunca ha sido convocada por el comité, mucho menos al arranque o inauguración de obras.

Incluso, comenta, no ha pasado por sus manos ninguna licitación de obras, “todo lo hacen en la opacidad o con licitaciones directas”, subraya.

“Era obvio que me hicieran a un lado, porque estaba denunciando las irregularidades y eso incomodaba a la alcaldesa, además el comité de adquisiciones no sesionaba, se supone que por ley tiene que sesionar cada quince días, pero no lo hacía”, argumenta Sandra Mirelva Sánchez.

Originaria del Estado de México, con 18 años de residencia en Yauhquemehcan, resaltó que no puede fallarle al pueblo que le abrió las puertas y los brazos.

Además de enfermera militar egresada en el año de 1992, la edil es licenciada en relaciones internacionales y actualmente cursa una maestría en administración.

Y es que la rectitud, señala Sandra Mirelva, la aprendió desde su casa, al ser descendiente de padre y madre militares.

De esta forma, acota, que es una mujer incorruptible, una mujer de hierro.

También, a su paso por el desaparecido Estado Mayor Presidencial aprendió la lealtad al jefe supremo de las fuerzas armadas, sin importar el origen partidista del Presidente de la República.





Sandra Mirelva Sánchez, regidora

Me han violentado desde el principio de la administración con acciones mañosas y lo continúan haciendo, han intentado amenazarme, se la pasan denunciando, porque lo que quieren es quebrar mi espíritu y mis convicciones”.

DATO

Una de las polémicas que enfrentó el ayuntamiento de Yauhquemehcan, fue la construcción del Banco del Bienestar, donde intentaron recabar su firma para la donación del predio, pero días después de que inició la obra.