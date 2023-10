Denuncia síndica de Santa Apolonia Teacalco gastos excesivos

La síndica de Santa Apolonia Teacalco, Natividad Portillo Solís acusó gastos excesivos y no aprobados en la cuenta pública del tercer trimestre de este año; dio vista al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de Fianzas del Congreso local.

Después de la visita de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, comentó que el presidente municipal Óscar Portillo Ramírez ha incurrido en presunto mal manejo de los recursos públicos, por eso, de manera recurrente se niega a proporcionarle la cuenta pública, entonces, la consigue por diferentes medios.

Comentar que en este trimestre se han hecho observaciones dirigidas al OFS y a las comisiones de Asuntos Municipales y de Finanzas y Fiscalización, del Congreso del estado, para informar sobre gastos excesivos, no aprobados en sesión de Cabildo, declaró.

Se trata de gastos en suministros, papelería, insumos de mantenimiento, gasolina, viáticos y otras erogaciones no justificadas, los cuales, presentan precios superiores a los del mercado, conocidos como “inflados”, aseguró.

En cuanto al daño patrimonial detectado en el año anterior, aseveró que a la fecha no le han entregado la cédula de resultados, pero conoció de un posible desfalco a las arcas municipales de dos millones 22 mil 707 pesos.

Recordó que el alcalde emanado del Partido Nueva Alianza Tlaxcala incurrió en pagos de bienes o servicios sin acreditar su recepción o aplicación, gastos improcedentes, recursos públicos otorgados sin comprobar, y utilización de recursos públicos en préstamos personales.

Además, el alcalde autorizó el pago de impuestos, cuotas y derechos retenidos, pero no enterados, pago por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, volúmenes de obra pagados no ejecutados y, conceptos de obra pagados no ejecutados.

De aquellas observaciones efectuadas, la representante legal de la demarcación dijo desconocer si las han solventado, puesto que la mantienen al margen de los manejos financieros a pesar de su papel de síndico.

Ha exhortado al alcalde y al tesorero para que la mantengan informada, pero han hecho caso omiso, pues aducen seguirá en la misma línea de denunciar los manejos irregulares en la administración pública municipal.

Tan solo en lo que va del tercer trimestre ha observado un monto superior a los 200 mil pesos, lo cual ha informado mediante el pliego de observaciones a las instancias correspondientes y actúen en consecuencia.