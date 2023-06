Multan a Santa Apolonia por opacidad en sus finanzas

La Secretaría de Finanzas (SF) del gobierno del estado multó al ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco por aplicar y no informar en torno a los montos de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Municipios Registran una pobreza extrema 3 municipios

El pasado 15 de junio, personal de la dependencia estatal acudió a la alcaldía para aplicar una sanción económica simbólica, pues no rebasó los mil 500 pesos, sin embargo, lo grave es la opacidad con la cual se ha conducido el alcalde Óscar Portillo Ramírez y el área de tesorería.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

De hecho, advirtió que si continúan con la actitud de no dar a conocer los manejos económicos podrían aplicar sanciones más severas, pues desde el 29 de mayo no atendieron el oficio del director de Ingresos y Fiscalización, Pedro Sevilla Sánchez.

Local Inviables, iniciativas de varios diputados

Por su lado, la síndico Natividad Portillo Solís aseveró que la omisión ha sido recurrente por parte del alcalde y sus contadores, pues ha pedido mediante oficios la cédula de observaciones del Órgano de Fiscalización Superior y aquella manejada por la Secretaría de Administración Tributaria, pero simplemente la ignoran.

El oficio fue girado por parte del gobierno estatal por incumplimiento de pago y procedió a multar al municipio, precisamente porque no se han transparentado las transferencias, los pagos o la forma en que hacen los movimientos económicos, en este caso fue lo del ISR, detalló.

Lee también:➡️ En Santa Apolonia Teacalco, acusa síndico a alcalde de obstaculizar su labor

Local En Tlaxcala granizadas dañan milpas y producción de durazno

Portillo Solís puntualizó que solicitó mediante oficio a la tesorería atendiera el requerimiento y también lo hizo en el pleno del Cabildo, pero de igual manera no tomaron en cuenta sus opiniones.

En ese oficio piden que se haga la aclaración de las retenciones de los años 2021 a 2022 y los meses de este 2023, es decir, deben autentificar cómo están realizando el pago del ISR y su cumplimiento en tiempo y forma, señaló.

Local Mejoran hogares de familias vulnerables





De hecho, comentó que la SF les dio plazo máximo de cinco días para presentar las debidas aclaraciones, pero feneció el 23 de junio y no lo entregaron, entonces acudieron para aplicar la sanción correspondiente.

No dejes de leer:➡️ Funcionarios de Teacalco llegan en bicicleta a laborar

“La multa fue para el Ayuntamiento por no atender el requerimiento previo y yo me enteré porque llegó el oficio dirigido a mi persona, por ser la representante legal del municipio, pero, así como esa situación, hay muchas que el presidente y tesorería no me enteran”.

Natividad Portillo Solís, síndico de Santa Apolonia Teacalco





El ayuntamiento no aclaró las retenciones de ISR de los años 2021 a 2022 y los meses que van de este 2023.