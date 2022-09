Denuncian anomalías en primaria de Tepetitla

Padres de familia de la primaria Domingo Arenas, ubicada en Villa Alta, del municipio de Tepetitla, denunciaron manejo irregular de las inscripciones por parte del Comité de padres de familia del ciclo anterior.

De acuerdo con Mariela N., una de las madres inconformes, al inicio del ciclo escolar, el comité cobró 400 pesos a los alumnos de nuevo ingreso y a quienes ya estaban inscritos en la institución, les requirieron un monto de 300 pesos.

La mañana del pasado viernes, los paterfamilias se reunieron en la escuela para conformar un nuevo comité y pedir una auditoria a la anterior administración, pues deberían detallar los gastos de 130 mil pesos.

Paterfamilias denunciaron malos manejos financieros en primaria Domingo Arenas. Jesús Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

Del monto señalado, 60 mil pesos no se han comprobado… en el primer paso cotejamos los números y no cuadran, pues exigimos facturas y notas selladas, no notitas de remisión simples, porque para nosotros no tienen validez, se pueden comprar en la papelería, puntualizó.

Sostuvo que el nuevo Comité de padres de familia solicitó la comprobación de gastos a la anterior presidenta Janethe N., y fue entonces cuando descubrieron la presunta malversación económica, indicó.

Esta situación afecta a los estudiantes porque las aulas están en malas condiciones, les falta pintura, tienen desperfectos eléctricos y los sanitarios requieren atención, son muchas cosas que faltan y según los padres de familia ya habían atendido las necesidades y vemos que el plantel sigue en las mismas condiciones, soltó.

Hartos de los presuntos malos manejos de los recursos, los quejosos también exigieron cuentas a la directora de la institución, quien justificó que sus gastos los ha presentado puntualmente a dependencia educativa, pero no les proporcionó documentos que acreditara su dicho.

