Desaparece laguna El Tequexquital

“La base de la existencia de la humanidad es el agua, sin ella no hay vida y donde quiera que esté almacenada embellece”, aseguraron especialistas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En este tema, de la laguna El Tequexquital o Totolcingo, situada en el valle de Tlaxcala y Puebla, solo quedan espejismos.

El lugar -que llegó a alcanzar una extensión de 200 hectáreas de agua salitrosa- se redujo a tierra agrietada y pasto seco en solo 16 meses. De hecho, los ajolotes, charales y aves desaparecieron. El sitio es parecido a un desierto.

Al entrar la primavera, durante las noches la temperatura es de cero grados Celsius y por la tarde alcanza hasta los 32.5 grados, esto de acuerdo con mediciones de la Conagua.

Aquí no llueve desde noviembre del 2021, fue la última vez que en la laguna se observaron patos canadienses, ante la escasez emigraron antes de la primavera, expresó el Comisario Ejidal de El Carmen Tequexquitla, Ernesto Vélez.

Y el tétrico valle de tierra blanca y pastizales recibe a propios y extraños mostrando un paisaje con montañas deforestadas con algunas palmas de sotol, nopal silvestre y maguey pinto.

Hacia el fondo de lo que fue el acuífero de agua pluvial, en días calurosos se observa agua almacenada, de hecho, los arbustos cercanos provocan un espejo sobre la supuesta agua de la laguna. Sin embargo, al llegar al lugar, unos 300 metros antes, todo desaparece pues se trataba de un espejismo. Los visitantes que constatan lo que su vista observó a la distancia se sorprenden.

Observar objetos donde no los hay es una ilusión óptica que se observa en días muy calurosos, específicamente en zonas desérticas.

DESABASTO DE AGUA

En la colonia Mazatepec, que forma parte del valle del Tequexquital, unos ocho mil habitantes siguen teniendo problemas por desabasto de agua. Así llevan más de dos décadas, con promesas fallidas de algunos políticos en campaña.

Recientemente, la alcaldesa de Tequexquitla, María Araceli Martínez Cortez, se comprometió a perforar un pozo nuevo para dar solución a la escasez, pero después de 20 meses no hay solución.

SE PREPARAN CAMPESINOS PARA OTRA SEQUÍA

En tanto, en el valle de Huamantla los productores de maíz, calabaza, frijol y amaranto se preparan para otro año de sequía, como el pasado.

En el ejido de San Lorenzo Cuapiaxtla, algunos campesinos han establecido semillas de amaranto en seco. La Conagua reportó, el pasado 15 de marzo, una precipitación pluvial de 5.4 milímetros de acumulación de agua.

Ellos ya arriesgaron su capital a la espera de las lluvias y confían en que sus semillas germinen.

PREOCUPA QUE NO LLUEVA: GUSTAVO PARADA

Gustavo Parada Matamoros, alcalde de Atltzayanca, aseveró que la preocupación de la gente del campo es que no llueve. “Estamos a la espera de la lluvia, el ciclo pasado no tuvimos cosecha, ellos (los productores) siguen apostando al próximo temporal”, expresó.

Lamentó que otro temor es que durante el estiaje, al aumentar la temperatura, los piñones están en riesgo de incendiarse. Ante ello, exhortó a los silvicultores de la región a que preserven los bosques.

Al respecto, Esteban Hernández, campesino de Nexnopala, dijo que no tienen maíz para el consumo para este año y no hay tiendas Diconsa. No obstante, el veterano de 79 años expuso que tiene confianza de que pronto lloverá para comenzar a trabajar la tierra.

200 hectáreas de agua salitrosa llegó a tener la laguna El Tequexquital.

32.5 grados Celsius es la temperatura que registra la zona por las tardes.