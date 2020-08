Descartan despidos en la comuna de Tlaxcala

A pesar de la difícil situación económica que enfrenta el ayuntamiento de Tlaxcala derivado de la pandemia por Covid-19, la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca precisó que no habrá despido de personal.

Dijo que la situación económica en su administración ha sido difícil porque las participaciones federales han disminuido y el municipio no registra ingresos.

Aclaró que los pocos recursos que perciben son destinados para pagar la nómina y la energía eléctrica de los inmuebles, así como los pozos que dotan de agua potable a las comunidades y delegaciones, un servicio que es indispensable durante la pandemia, pues el lavado frecuente de manos es una de las medidas de higiene.

Mencionó que las afectaciones económicas en la capital no solo impactan a los comerciantes ambulantes y establecidos, también han "pegado" en el municipio de Tlaxcala, pues hay momentos en los que no tienen dinero para pagar la nómina, pero no pueden dejar de cumplir con el salario a los empleados, pues necesitan ese ingreso para cubrir los gastos básicos en sus hogares.

Precisó que en este momento es necesario una reducción de personal para solventar los gastos y disminuir la nómina, no obstante, en la complicada situación en el aspecto económico y de salud, no puede ni hará un recorte de personal, pues sería algo contradictorio respecto a lo que ha precisado de apoyar y proteger a la población y los trabajadores del ayuntamiento.

Incluso, pese a la pandemia, aclaró que se ha cumplido con la entrega de participaciones en las comunidades, las cuales son remitidas mes con mes a los respectivos presidentes de comunidad para evitar recortes y el pago de quincenas diferidas.

