Dura experiencia tras intoxicarse con hongos silvestres, en Teacalco

Un domingo familiar terminó en la sala de urgencias médicas del Hospital IMSS–Bienestar Regional Emilio Sánchez Piedras de Tzompantepec, tras comer hongos silvestres recolectados en el cerro San Marcos, de San José Teacalco.

Un grupo de ocho personas degustaron del platillo típico de temporada, sin saber que siete de ellos, cuatro mujeres y tres menores de edad, iban a terminar con severa intoxicación.

Y es que tradicionalmente, el municipio que tiene poco más de seis mil 500 habitantes, la mayoría dedicados al campo o ganadería, aprovechan su envidiable localización geográfica entre la montaña La Malinche y los cerros San Marcos y Cuatlapanga, para comer lo que regala la madre tierra.

Ahí, en temporadas de lluvia, los hongos silvestres se encuentran por doquier, no es necesario adentrarse al bosque o escalar, simplemente es llevar una cubeta para recolectar el recurso forestal no maderable que ha sido utilizado desde épocas prehispánicas por su alto contenido nutrimental y sus propiedades medicinales.

Eso sí, dice Lázaro Carcaño Huerta, hay que saber cuál hongo es bueno (comestible), ante otras variedades de especies que son dañinas para la salud.

El hombre de 76 años, es padre de tres hijas, radica en la Sección Tercera de San José Teacalco y su gusto por los hongos es herencia de sus padres, quienes lo enseñaron a recolectar.

EL DOMINGO FAMILIAR

Desde temprano, tres integrantes de la familia salieron rumbo al cerro San Marcos, que está dentro del polígono del Parque Nacional La Malinche, también conocido como cerro Totolquexco.

Al cabo de un rato, lograron recoger los suficientes hongos para alimentar a los ocho miembros de la familia.

Por la tarde, alrededor de las 18:30 horas, comenzó la preparación para la cena, hongos fritos con ajo, chile y cebolla. Antes, los pusieron a cocer en agua.

El platillo ya listo, el papá, la mamá y tres hijas, junto con tres vástagos, comenzaron a taquear a las 20:00 horas, pero dos horas más tarde comenzó la pesadilla.

Mareos, vómito con sangre, producto del trastorno gastrointestinal, además de intenso dolor y desesperación invadió a siete miembros de la familia.

El único que no enfrentó reacción fue el patriarca, Lázaro Carcaño Huerta, pues dijo a El Sol de Tlaxcala, que comer habitualmente ajo le ayudó a resistir.

Cerca de la medianoche del domingo 10 de septiembre, se concentró la familia en el Hospital IMSS–Bienestar Regional Emilio Sánchez Piedras de Tzompantepec, para ser atendidos de emergencia.

Fue hasta el día siguiente cuando cinco integrantes de la familia fueron dados de alta, mientras que dos menores de edad, un varón de 13 años de edad y una niña de ocho años, se quedaron bajo observación, pero fuera de peligro.

Después de la tempestad llega la calma, así lo demostró Lázaro Carcaño, que compartió a este Diario el suceso que afectó a su familia, para que otras personas tomen precauciones.

Además de no hervir bien los hongos –lo recomendable, dice, son 40 minutos en el fuego- , el exceso del producto en una sola olla ocasionó que no se cocinaran correctamente, al no poder menearlos, porque “no eran hongos venenosos, toda la vida habíamos comido hongos y los conocemos bien”, dijo el padre de familia.

Mientras una de sus hijas detalló que “sentí que el estómago se destruía por la fuerza del vómito y al final ya estábamos vomitando sangre, no sabemos si sea por la sustancia del hongo, pero fue feo”.

Y finalizó: “vivimos para contarlo, pero en mi vida vuelvo a comer hongos”.

OTRO RECOLECTOR DE HONGOS

También en San José Teacalco, Lázaro Pérez Manoatl, tocayo del primer entrevistado, contó al Diario de los Tlaxcaltecas que a sus 60 años de edad mantiene la tradición que le heredaron sus padres, de cortar y cocinar hongos, mismas costumbres que ha trasmitido a sus descendientes.

“Nosotros ya conocemos las clases de hongos silvestres que son comestibles, mucha gente de aquí –Teacalco- los corta y los vende, pero saben bien identificar el producto que no ocasionará molestias al consumidor”, detalló.

Durante su vida, explicó, no ha experimentado los síntomas que sufrieron los siete integrantes de su vecino Lázaro Carcaño, y mostró dos piezas de hongos que estaba a punto freír, como si fuera chicharrón, remató.

En México se estima que hay alrededor de 200 mil especies de hongos, empero sólo poco más de nueve mil se han identificado; de estas, cerca de 400 géneros son comestibles.