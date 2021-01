En suspenso, la edificación del Santuario de los Niños Mártires de Tlaxcala

La edificación del “Santuario de la Misericordia” dedicado a los Niños Mártires de Tlaxcala, en la comunidad de Tizatlán, municipio de Tlaxcala, está en suspenso.

Local Política antimigratoria podría continuar: Elías Dávila

Y es que si bien el pasado dos de diciembre el gobernador Marco Mena, la expresidenta capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca y el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, encabezaron la colocación de la primera piedra de ese templo, al momento no existe un proyecto que determine, entre otras cosas, el monto que destinarán ni el tamaño y servicios exactos que ofrecerá.

Llegó segunda parte de vacunas Covid-19, bajo custodia militar



Los detalles en ➡ https://t.co/aWTGvUpYi7#Coivid19 #VacunaCovid19 pic.twitter.com/8C0Ctx4fov — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 21, 2021

El encargado de las relaciones interinstitucionales de la Diócesis, Ranulfo Rojas Bretón, explicó que la edificación de ese templo va en dos líneas, y que la primera de ellas, que se trata del aspecto legal y formal, culminó con la colocación de la primera piedra, pero que la segunda iniciará una vez que la donación del predio, avalado por el Congreso local, sea publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y que el ayuntamiento entregue la documentación del predio donado a la Diócesis.

Local Pandemia afianzó la fe: Ranulfo Rojas

Se colocó una piedra como el inicio de un proyecto, pero es algo que todavía no se tiene consolado, pues por la situación que se vive por la contingencia sanitaria no hemos podido tener algún tipo de reunión presencial y no hemos retomado el caso; además, por el momento estamos concentrados en otros asuntos prioritarios,expresó el sacerdote.

Indicó que una vez que existan las condiciones, el obispo Julio César Salcedo Aquino encomendará a algún grupo de sacerdotes o a alguna Comisión Pastoral que atiendan el tema de la realización del proyecto del templo.

Pandemia no ha generado deserción, en universidades de Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/g6JzVuCgua#Universidades #Superior pic.twitter.com/Bm0bo6YVz0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 21, 2021

Añadió que anteriormente había sido planteado un proyecto, pero en otro lugar, no donde actualmente será edificado, y que al no corresponder al terreno acordaron que en cuanto tuvieran la documentación podrían solicitarse a un grupo de arquitectos o ingenieros abocarse a la preparación del proyecto y presentarlo.

Local Aún sin cambios en ritual de ceniza

Para la elaboración del proyecto tendremos que analizar los puntos que deben ser considerados, como es la atención de los enfermos y que haya espacio de aseo, de alimentación y de descanso, comentó.

Por otro lado, informó que al momento tampoco existen los recursos necesarios para la construcción del templo.

#Pandemia afianzó la fe. Muchos la viven en solitario, explica Ranulfo Rojas, titular de la Comisión #Diocesana de Covid-19



Más Información aquí ➡ https://t.co/QgZelia9jb#Iglesia pic.twitter.com/PiNRAJIP8a — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 21, 2021

BUSCARÁN DONATIVOS

Y es que, independiente de que por no existir un proyecto del santuario tampoco existe el monto económico que será necesario para la construcción, la Diócesis dependerá de la donación de los fieles para hacerlo.

Local Ordena Diócesis cierre de todas las iglesias en Tlaxcala

Los recursos, como se hace en la Iglesia, será por aportación de la feligresía, habrá entonces que esperar a que pasen estos tiempos para ver a qué realidad nos encontramos, incluso ver qué lugar ocupa la construcción del templo en el proyecto Diocesano, comentó.

11 mil 700.12 metros cuadrados mide el predio que fue donado para la construcción del Santuario

4 municipios se verán beneficiados con ese templo: Tlaxcala, Yauhquemehcan, Amaxac y Apetatitlán

Pandemia no ha generado deserción, en universidades de Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/g6JzVuCgua#Universidades #Superior pic.twitter.com/Bm0bo6YVz0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 21, 2021

Continúa leyendo:

Local “Esfuerzo grande” es nuevo cierre de iglesias: Obispo de Tlaxcala

Local No cesa celebración de misas y arman “pachangas” en Tlaxcala