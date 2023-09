Es prioridad atender al campo en Atltzayanca, afirma alcalde

Después de dos años de sequía, las familias lo que esperan es que se les ayude, viven en carestía, por eso, el próximo año el recurso estará dirigido a acciones sociales en apoyar a los hombres del campo, informó el alcalde de Atltzayanca, Gustavo Parada Matamoros.

Anunció que para enfrentar la crisis económica operará el Programa Municipal de Apoyo al Campo 2024 “un plan emergente para que adquieran maíz, grano indispensable en el autoconsumo de las familias”.

Durante dos años, hemos superado metas en obras y acciones, pero la población nos está pidiendo alimentos de la canasta básica y las tiendas Diconsa no solucionan los problemas, muchas cerraron y otras condicionan la venta de granos, expresó.

Expuso que han iniciado con la entrega de despensas a los que menos tienen, pues lo que reciben de pensión es para curar sus enfermedades; en estos ejidos todo es pérdida total, no hay cosecha, la gente está muy triste, el campo está paralizado.

Aclaró que tras la escasez de granos, lo mejor para el próximo año es innovar programas sociales, los productores dejaron su trabajo de ocho meses y, ahora, no tienen cosecha cuando mucho el clazol (plantas de maíz) si es que no se presentan heladas en este mes.

Parada Matamoros comentó que las lluvias que se registran de última hora, ya no benefician al sector primario, pero sí a los mantos acuíferos porque el año pasado tuvieron desabasto en la extracción de agua. Afirmó que la sequía ha dejado pérdidas totales sin cuantificar en maíz, frijol, calabaza, cebada, haba, trigo y hortalizas para el autoconsumo al que se dedica un 95 % de la población.

Algo está pasando en la micro región –incluye a Huamantla, Tequexquitla, Cuapiaxtla y Atltzayanca– pues hay escasez de agua de varios años, casi no llueve y de repente cae una tromba que destruye todo, luego todo se reseca.

En entrevista, dijo que los presidentes de las Comisarías Ejidales ya presentaron los reportes de siniestros en sus parcelas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural e Impulso Agropecuario, pero no han tenido una respuesta.

Los ejidatarios están a la espera de un aliciente del gobierno, no tienen dinero para volver a invertir en el campo el próximo ciclo de temporal.





VICTORIA COMPRA MAÍZ CON SU PENSIÓN DEL BIENESTAR

María Victoria Carolina Torres Calva, originaria de Concepción Hidalgo, municipio de Atltzayanca, comentó que con los recursos que recibe de la Pensión del Bienestar para personas adultas mayores, compra maíz para alimentar a su familia.

Qué vamos hacer no hay agua, no hay maíz, yo lo compro con los recursos que me dan por la tercera edad, el kilogramo cuesta nueve pesos y no hay mucho, expresó.

Y justamente en Atltzayanca que significa: “lugar donde se rompen las aguas”, todo está seco en una extensión territorial de 141 kilómetros cuadrados donde viven unas 20 mil personas.

DATO:

Los presidentes de las Comisarías Ejidales ya presentaron los reportes de siniestros en sus parcelas a la Sader y SIA, pero no han tenido una respuesta, informó el alcalde.