Estado aún no reconoce a bachilleratos alternativos

A pesar de que la Federación ya les entregó becas Benito Juárez y de que el responsable de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (Uemstis) en Tlaxcala, Vicente Munguía Carmona, afirmó que las preparatorias alternativas son un tema estatal, el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública en el Estado (Sepe), Benito Islas Rodríguez, aseguró que siguen sin validez oficial.

El funcionario estatal dijo que sin afán de entrar en controversia con algún compañero que esté en el nivel medio superior, es claro que esta dependencia hasta este momento no ha otorgado ningún tipo de autorización para extensión de ningún plantel en este nivel educativo. Indicó que la entrega de becas en estos planteles no es competencia tampoco del Estado.

Sin embargo, indicó que la entrega de becas a los jóvenes que estudian en estos planteles no es competencia tampoco del Estado, esto en virtud de que “hay una coordinación Federal que lleva el tema de las becas Benito Juárez y el propio tema del otorgamiento de las mismas, entonces no tenemos nosotros información al respecto”.

Eso sí, refirió que como lo ha advertido en otros momentos, la posición de la Sepe es en el sentido de ser ampliamente responsables en el actuar y en cumplimiento a lo que la propia ley les permite, de ahí que reiteró que para que pueda darse la creación de un nuevo plantel, existen una serie de requisitos que se tienen que cumplir, donde en términos de presupuestación, incluso, son cuestiones concurrentes en las que puede participar el gobierno estatal y la Federación, pero hasta este momento no hay solicitudes al respecto.

Nuevamente, enfatizó que el Estado desconoce si algún trámite se ha llevado a cabo ante el gobierno federal, “porque no tenemos ningún antecedente, no hay ninguna solicitud de manera oficial y no tenemos ningún documento de solicitud de registro, aprobación o autorización, como quiera llamarse, para apertura de nuevas instituciones en este nivel.

Es un legítimo derecho realizar las peticiones directamente en la Federación, pero nosotros no tenemos ninguna información

EL DATO

Existen 20 planteles creados por Manuel Campos que no tienen registro ante la Sepe, pero que supuestamente funcionan como extensión del plantel 04 de Texcalac.

