Exigen pobladores de Zacatelco concluir con prontitud obra en avenida Zaragoza

Vecinos de la avenida Zaragoza exigieron al ayuntamiento de Zacatelco concluir a la brevedad la obra de concreto hidráulico, que llevan a cabo pausadamente en el tramo entre Libertad y la Paz y que les ha causado afectaciones.

Ante la proximidad del temporal de lluvias y las afectaciones que genera, al paralizar la actividad de comercios, Pablo Jaime Tizatl Gutiérrez, vecino de esta arteria vial, señaló que la zona necesita activarse inmediatamente, ya que se ubica en un área céntrica, de mucho flujo vehicular.

Pidió al gobierno local agilice en corto tiempo sus trabajos y no genere mayor problema al municipio, ya que tener cerrada la avenida provoca inconvenientes en el tránsito de automóviles y pérdida económica de los establecimientos comerciales y de salud.

Mencionó que a este malestar se han sumado ciudadanos de esta arteria vial, que comunica de forma directa con los municipios de Quilehtla y Ayometla, así como la Vía Corta.

Pablo Jaime Tizatl Gutiérrez enfatizó que los trabajos de infraestructura urbana, que lleva a cabo el ayuntamiento, deben terminarlos rápidamente porque la arteria vial tiene comunicación con varios municipios y directamente con la Sección Primera de Zacatelco.

Señaló que la obra es un riesgo en el tema de salud, ya que la clínica Zaragoza necesita cuidados meticulosos y vialidades de libre acceso al nosocomio, “lo que no tenemos en este momento por el retraso de la obra pública”.

Lamentó que no exista planeación en los trabajos, ya que la obra no consideró rehabilitar las banquetas, que en su mayoría están fracturadas y al término de los trabajos del concreto hidráulico no se tendrá una calle integral y en buenas condiciones.

MALESTAR CIUDADANO

Por su parte, ciudadanos afectados señalaron que lo ocurrido el lunes pasado, cuando se inundaron viviendas de la avenida Zaragoza, fue por un acto de negligencia e irresponsabilidad de la autoridad municipal, que taponeó todas las salidas del agua pluvial, la más importante, la avenida Mariano Matamoros, donde colocó grava.