Extensión de Cbtis 04 en Xalcaltzinco es irregular

La extensión del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 04 que pretendían ubicar en San Pedro Xalcaltzinco, Tepeyanco, carece de los lineamientos legales para su operación, reveló la presidenta de comunidad María Jenni Morales Díaz.

Local Alumnos de nivel básico en Tlaxcala pueden gestionar becas

Recordó que el día 13 de noviembre del año 2022, fue llevada a cabo una asamblea general para nombrar una comisión encargada de la gestión para la instalación o construcción de su plantel educativo, pero la agrupación vecinal no está legalmente constituida. Aunado a ello, la titular de la Dirección de Educación Media Superior, Sandra Corona Padilla, me hizo del conocimiento que en cuanto al Cbtis número 04, extensión Texcalac, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene registro de trámite alguno, por lo cual es completamente irregular, señaló.

Lee también:➡️Refrendó Lorena Cuéllar su compromiso con la Educación Superior

La edil agregó que el plantel no cuenta con clave de centro de trabajo propio y utiliza la clave del Cbtis, ubicado en Santa María Texcalac, perteneciente al municipio de Apizaco y cuyo director es el ciudadano Manuel Campos Bárcenas.

Local En CBTIS 61 de Huamantla, transforman plásticos para contaminar menos

Además, mencionó, para la creación de planteles de tipo medio superior deben seguir los canales institucionales dentro del marco de la Ley General de Educación para el Estado de Tlaxcala, como lo señala en diversos artículos y realizar otros trámites como el estudio de factibilidad, el cual, es competencia de la autoridad educativa, con base a la oferta y la demanda.

Morales Díaz resaltó que la ley en materia señala: no es posible autorizar el funcionamiento y la construcción de ningún plantel de tipo medio superior, hasta en tanto cumplan con los requisitos mencionados. “Sin embargo, con la finalidad de lograr la construcción y desarrollo de un plantel de esa naturaleza y generemos el progreso de nuestra comunidad, me encuentro en la mejor disposición de contribuir para que el Cbtis sea una realidad, por ello, propongo nos conformemos en una asociación civil para darle certeza jurídica a los actos y acciones emprendidos en materia de gestión”, indicó.

Entérate:➡️Regularizara Uset a docentes de educación física

Por otro lado, estableció, en sesión de Cabildo aprobaron la donación del predio denominado Tlatecoch, para la construcción con fines educativos de un Bachillerato Tecnológico ubicado en El Carmen Aztama, municipio de Teolocholco, pero no tiene la copia certificada, pues no se la han proporcionado.

La construcción de su plantel educativo no se ha concretado, pues la presidenta de comunidad ha cuidado que se cumplan los lineamientos establecidos, pero está en operaciones de manera irregular.

LEE MÁS:⬇️

Local Tecnología digital, aliada en educación

Local Plantea Congreso del Estado Ley de Educación inclusiva