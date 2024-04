Fallas en servicio de agua potable suman cuatro meses en Santa María Acuitlapilco

Vecinos de la localidad de Santa María Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, reportan que desde el mes de diciembre no son abastecidos con el servicio de agua potable, a pesar de las constantes presiones que han hecho a la autoridad comunal para resolver el problema.

De acuerdo con los inconformes, un promedio de 300 personas ha reportado a través de los grupos de redes sociales de la comunidad pertenecientes a las zonas conocidas como el Centro, el Barrio y Xitototla no cuentan con el servicio de manera regular desde hace meses.

Esto ha obligado a las familias a contratar el servicio de pipa para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que tienen que erogar un recurso promedio de 300 a 700 pesos por semana, depende de la demanda que tengan y el número de integrantes que sean de su familia.

Aurelia Sánchez Cadena y Hortensia Sánchez Lira, habitantes de la localidad, señalaron que en los últimos cuatro meses han contado con el servicio de manera esporádica; sin embargo, al consultar al presidente de comunidad, Marco Antonio Carrillo, no les resuelve cuando contarán con el vital líquido. Comentan que los motivos que les han dado para no dotar el servicio es la falta de pago de algunos usuarios, deficiencias en el pozo de agua, la altura a la que se encuentran sus viviendas, aunque no han clarificado el motivo real, además de que la falla no es general en toda la comunidad.

Los vecinos plantearon que han buscado al presidente de comunidad en reiteradas ocasiones en su oficina, pero no los atiende.

Tampoco les han resuelto si lo que están pagando por las pipas de agua les será repuesto, pero no pueden dejar de adquirirlas debido a que necesitan el vital líquido para la limpieza, preparación de alimentos, aseo personal, lavado de ropa, entre otras actividades.

A finales de diciembre un grupo de pobladores sostuvo una reunión con la entonces secretaria del ayuntamiento de Tlaxcala, Katy Valenzuela Díaz, quien citó al presidente de comunidad para que se comprometiera a regularizar el abastecimiento del agua potable, acuerdo que hasta la fecha no se cumple en su totalidad.

Pedro Flores, integrante de la comisión de vecinos conformada para atender este asunto, planteó que tampoco el ayuntamiento capitalino les ha dado una respuesta de cuando podrán normalizar el servicio.

300 a 700 pesos gastan los vecinos en la contratación de pipas.