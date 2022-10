Impulsan la producción de miel en San Lucas Tlacochcalco

San Lucas Tlacochcalco, comunidad del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, celebra la festividad a su santo patrón con la feria denominada de la miel, pese a que a la fecha son pocos los productores apícolas que hay en el lugar.

Y es que por más de 100 años, según el testimonio del productor Ángel Hernández Pérez, San Lucas se ha distinguido por ofrecer la sustancia natural dulce producida por la abeja, aunque provenga de otros lugares.

Al principio, la gente de los municipios vecinos venía a comercializar su miel durante las festividades de la comunidad, así creció la tradición de que Tlacochcalco era tierra de abejas, informó el apicultor.

Iván Xochitiotzi, junto con productores de miel, impulsan la tradición. | Armando Pedroza

Con más de 15 años en la crianza del insecto, Hernández Pérez se sumó al proyecto del presidente de comunidad, Iván Xochitiotzi García, para impulsar nuevamente a San Lucas como la región de la miel, pero con productores locales.

Eso sí, recomendó: “hay que tener mucho cuidado, lo mejor es comprar el producto con un apicultor, porque desgraciadamente nos ha invadido la alta fructuosa aquí en la comunidad que la venden a un precio muy económico y la gente a veces no sabe que no es miel”. También, el productor comentó que como apicultores no pueden competir con esa mercancía “pirata”, que va de 70 u 80 pesos, mientras que la natural cuesta entre 170 o 180 pesos.

De esta forma, encabezados por la autoridad comunal, buscan impulsar la producción de miel natural entre los pobladores, para que más granjas apícolas existan en los campos de San Lucas Tlacochcalco y retomar esa añeja tradición.

DESPERTAR EL INTERÉS DE POBLADORES: AUTORIDAD

Por su parte, el presidente de comunidad de San Lucas Tlacochcalco, Iván Xochitiotzi García, indicó que la finalidad de su proyecto es promover la producción de miel en la comunidad. Finalmente, anunció que para diciembre se organizará un pabellón de la miel y sus derivados, para seguir con el impulso de la tradición que ha dado fama a la comunidad de Tlacochcalco.

EL APUNTE

La comunidad de Tlacochcalco festejó este 18 de octubre a su patrono San Lucas Evangelista y este domingo 22 de octubre será el tradicional mole en los hogares de ese lugar.

