Llaman al alcalde de San Pablo del Monte a conducirse con probidad

El presidente del Partido Nueva Alianza Tlaxcala, Edilberto Ramos Hernández llamó al alcalde de San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez Contreras, emanado de ese partido, a conducirse con probidad y evitar nuevos escándalos como el ocurrido el pasado 26 de julio.

Se refirió a la agresión ocurrida hace un mes, cuando María del Rocío Epazote Guzmán, esposa del munícipe, agredió a una mujer arrojándole a los ojos agua con chile piquín y, luego, con ayuda de otra persona intentó raparla, pues la acusó de mantener una relación extramarital con Juárez Contreras.

El dirigente dijo que se trató de un asunto netamente particular y hasta familiar, por lo que el partido se mantuvo al margen y no hubo cabida a una llamada de atención, pero lo invitó a que no vuelva a ocurrir, pues el partido se caracteriza por defender los derechos de las mujeres.

Eso sí, lamentó que dos de ellas se hayan enfrentado por temas de presunta infidelidad del alcalde, ya que el partido político local ha fomentado la participación de las mujeres en la vida política de Tlaxcala y considera al sector como de suma importancia y uno de los más valiosos.

Nosotros estamos en constante comunicación con nuestras autoridades, pero no podemos pasar la línea delgada de las cuestiones personales, además el caso presumió un asunto de infidelidad, pero no se comprobó, sostuvo.

Ramos Hernández agregó que el partido es respetuoso de la vida privada de sus militantes y en temas que afectan a la institucionalidad es cuando se involucra, pero no fue el caso de San Pablo del Monte.

