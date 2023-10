Mapeo de Inegi causa confusión de límites territoriales entre comunidades de Totolac

El nuevo mapeo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha propiciado confusión de límites territoriales entre comunidades de Totolac, sostuvo la presidenta de la localidad de Los Reyes Quiahuixtlán, Martha Popocatl Popocatl.

Municipios Añeja discusión, Apetatitlán disputa una calle a Contla

Recordó que el pasado 26 de septiembre sostuvo una reunión con sus avecindados para informar sobre la nueva división territorial efectuada por el Inegi, pues en ella existe confusión con la comunidad de Chimalpa.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Municipios Chimalpa busca invadir Quiahuixtlán, acusa edil

Comentó que a la reunión asistió la síndica Anita Pérez Zempoalteca, en su carácter de representante legal de Totolac, quien a su vez notificó en torno a su tarea de delimitar con colores los espacios físicos de cada colonia.

La presidenta de comunidad reveló que las calles en disputa son: Xicohténcatl, Calle Nueva, De Las Rosas, Bartolomé, Zitlalpopocatl y Zitlalpopocaltzin, las cuales por años han pertenecido a la localidad del llamado Cuarto Señorío y ahora Chimalpa pretende adjudicarse basada en el nuevo mapeo del Inegi.

Por otro lado, la edil de comunidad puntualizó que solicitó al alcalde Ravelo Zempoalteca Enríquez una sesión de cabildo para tratar el tema y exhortar a su similar de Chimalpa a respetarlos espacios de Quiahuixtlán, pero no ha encontrado respuesta. “Ahorita estamos en las estancias correspondientes como el Inegi y en espera de la sesión de cabildo, ojalá encontremos respuesta favorable y no se vea afectados los intereses ciudadanos”.

Te recomendamos:➡️ Mantienen discordias autoridades de Totolac

Popocatl Popocatl insistió en que la confusión se ha generado por parte del Inegi, pues mapearon sin conocimiento de causa y ahora Chimalpa pretende aprovechar la situación para ampliar su jurisdicción.

Municipios Pide Tocatlán resolver límites territoriales

El tema entre nosotros como presidentes de comunidad quedó en suspenso porque me pidieron respetar el mapa realizado por el Inegi y que se firmará un documento, pero me negué y pues a la fecha no hemos llegado a una conclusión, detalló.

Local Actualizará el INE en Tlaxcala la cartografía electoral

Por otro lado, reconoció el apoyo del regidor de la Comisión de Límites Territoriales, Federico Torres Cuatepotzo pues han trabajado en conjunto para encontrar una solución pacífica, que no confronte a las poblaciones.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aunque la síndica no tiene una fecha límite para entregar el informe, sí debe entregar un dictamen perfectamente bien delimitado que sirva como guía para el Inegi y la institución haga las correcciones pertinentes.

“Además de esas calles nos estamos dando cuenta que también quieren agarrar parte de la avenida Quiahuixtlán debido al mapeo dado por el Inegi, el cual ya reconoce también esa avenida que conduce directo a la iglesia de Quiahuixtlán”.

Martha Popocatl Popocatl, presidenta de Los Reyes Quiahuixtlán

La síndica Anita Pérez Zempoalteca debe entregar un dictamen perfectamente bien delimitado que sirva como guía para el Inegi.