No existen permisos para bares: Mildred Vergara

Constantes han sido las quejas de la población respecto a que los bares operan normalmente en la capital, pero la alcaldesa Mildred Vergara Zavala aclaró que no hay permiso para que estos establecimientos funcionen en el municipio.

Municipios Cierran los espacios públicos en la Capital

Precisó que ante la denuncia de la población sobre algún antro abierto en la comuna, la Dirección de Protección Civil municipal, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), acude y efectúa recorridos en la zona reportada.

Calles y oficinas de la capital tlaxcalteca lucen semivacías



Lee más aquí ➡ https://t.co/IhTx3EfkcD#Municipios #Covid19 pic.twitter.com/yCDlrt0BKD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 11, 2021

Mencionó que al constatar que alguno está funcionando es suspendido de manera inmediata, pues no hay permisos para que en estos momentos brinden sus servicios, debido a que no existen las condiciones de salud óptimas y no pondrán en riesgo al a población.

Municipios Acortan el horario en mercado capitalino

Aclaró que los únicos que pueden operar son los que brindan el servicio de alimentos, pero también deben cerrar sus puertas a las 19:00 horas y seguir los lineamientos de higiene establecidos, además de que cuentan con la opción de ofrecer el servicio para llevar.

Aunque no reveló la cifra, aseveró que hasta el momento han sido suspendidos varios bares en la capital y continuarán cerrando estos establecimientos para contener los contagios de Covid19.

Los que cuentan con servicio de alimentos también deben cerrar sus puertas a las 19:00 horas, medida que estará vigente hasta el 31 de enero.

A partir de hoy lunes, solo actividades básicas en municipios



Aquí la nota ➡ https://t.co/Tpp0ay03Ag#Covid19 #Contagios pic.twitter.com/Lw1JD8xDYq — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 11, 2021

