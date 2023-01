Persisten baches en la Loma Xicohténcatl

En las calles de la colonia La Loma Xicohténcatl, de la capital tlaxcalteca, persisten baches pese a que en los años 2019 y 2020 fueron invertidos más de cuatro millones 500 mil pesos para la restauración la cinta asfáltica en la zona, los baches en algunas vías persisten.

Calles identificadas con los números 12, 13, 19 y 21 registran hundimientos en su estructura que con el paso de los vehículos cada vez incrementan su diámetro, lo que genera problemas de movilidad y las unidades motoras por el golpeteo que se genera al pasar por estas zonas.

En el caso de la calle 12, unos metros de la parte del camino que conecta con la calle 3 fueron recubiertos con concreto hidráulico por lo que no presentan deterioro, no obstante, en el área donde persiste el asfalto con el paso del tiempo se han generado mas baches a pesar de los trabajos para restaurarlos.

En un recorrido realizado por este Diario, pudo constatarse que las calles 13, 19 y 21 registran diversos hundimientos en su extensión que no han sido atendidos por personal del ayuntamiento, para el bacheo correspondientes. Mientras que, las calles 11 y 13 aunque no registran baches, los parches que son colocados para recubrir estas imperfecciones provocan que las vías de comunicación no sean uniformes lo que causa algunas dificultades en la circulación.

En 2019, la administración municipal capitalina fue destinada una inversión de dos millones 350 mil pesos para la reparación de tres calles, de manera inicial los trabajos iniciaron en la calle 5, que a la fecha no presenta imperfecciones.

En tanto, en 2020 fueron asfaltadas seis calles que, de acuerdo con información proporcionada por la administración municipal en turno, no habían recibido el mantenimiento adecuado en los últimos 35 años. Las calles que fueron rehabilitadas en la colonia Loma Xicohténcatl fueron la cinco, 15, 25, 27, 29 y 39 para lo que destinaron más de dos millones 247 mil pesos.

Por el paso de vehículos y el deterioro del uso diario, persisten los baches en las calles 12, 13, 19 Y 21, de la colonia La Loma Xicohténcatl, de la capital tlaxcalteca.