Pésimas, obras ejecutadas por Moisés Gutiérrez en San Marcos Guaquilpan

El presidente de San Marcos Guaquilpan, José Miguel García Delgadillo, denunció que el alcalde de Calpulalpan, Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez ejecutó en 2019 obras de pésima calidad y mantiene su administración de forma opaca, al no informar sobre los recursos que maneja y los techos financieros de las localidades.

“Le hice llegar varios oficios al presidente para que me informara sobre el techo financiero que me correspondía ese año, pero la constante ha sido la negativa; simple y sencillamente nunca me ha contestado, ni verbal, ni por oficios”, soltó.

Recordó que la comunidad que representa se ha visto “marginada” con pocas obras y las que ha recibido “han sido de mala calidad y se lo he señalado, pero lo tomó personal, así que hice lo procedente ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero tampoco hubo respuesta, pues me dijo que se había pasado el tiempo”. Por ello, se pronunció porque este año el alcalde le permita ejecutar obras de calidad y que cumpla con los lineamientos que marca la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.

“Yo pedí la información para dársela a conocer a la gente de mi comunidad, para demostrar lo que se está haciendo y se informe verídicamente sobre las acciones, pero desgraciadamente no me la brindaron”, lamentó.

Para este año, García Delgadillo comentó que ya presentó la priorización de obras al Cabildo, como la modernización de la calle Hidalgo, la cual requiere de rehabilitación de drenaje y agua potable, pues tiene más de 47 años funcionando y presenta fugas internas.

“Esa obra se iba a realizar desde 2018 pero el alcalde la ignoró y mejor decidió hacer la Casa del Abuelo, la cual supuestamente es ejecutada con recurso de la presidencia y de ser así, pues no sabemos en qué se ocupó el Fondo de Infraestructura Social Municipal que le corresponde a la comunidad, pues el presidente se maneja con opacidad”, concluyó.

Cuando uno solicita el expediente técnico, licitaciones y evaluación de las obras simplemente es negado

José Miguel García Delgadillo / Presidente de San Marcos Guaquilpan

