Piden a PGJ agilizar la búsqueda de un joven

Pobladores de Tlaxco exigieron la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que investigue el paradero de Erick Domínguez González, joven de 26 años, quien desaparecido el pasado uno de agosto.

A 20 días de su ausencia, lamentaron que la PGJE no haya iniciado la carpeta de investigación.

El padre del desaparecido nuevamente, pidió la intervención del procurador de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, para la localización de su familiar.

Dijo que su hijo trabajaba en una fábrica de Apizaco y no tenía vicios. "El no tenerlo en casa, nos deja un enorme vacío, las investigaciones no avanzan".

Aseveró que han aportado información a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, solo que apenas hace cuatro días lo difundieron en redes sociales.

Al momento de la desaparición de Erick, portaba sudadera azul, chaleco café, tenis blancos de la marca Nike y pantalón de mezclilla.

