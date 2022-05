Piden a síndica de Xicohtzinco evitar señalamientos falsos

Integrantes del Movimiento por la Recuperación Xicohtzinco (MPRX) exigieron a la síndica, Aída Silvia Xochicale Pérez, evitar pronunciamientos falsos, que provoquen confusión al interior del municipio.

Gilberto Cordero Cortés, quien integra la comisión ciudadana, sostuvo que la representante legal del municipio aseguró que un día antes del festejo a las madres, personas ligadas al bloque disidente intentaron quemar el auditorio en donde se encontraban servidores públicos.

“Debe tener pruebas de lo que dice, porque en ningún momento intentaron incendiar el auditorio, sería una barbaridad”, sostuvo.

Añadió que no estuvo ese día en el conflicto, pero le fue informado que intervino Seguridad Estatal. “Lo que ocurrió es que cerraron y quitaron la luz en el auditorio, es donde Aída dice del intento de quemar a la gente que estaba adentro; con intervención de la Policía del estado, seis personas aguardaron calladas, no dijeron nada, como si no estuviera nadie; más tarde, hay un video de evidencia, salieron en fila, entre ellos la hermana del alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez”.

Cordero Cortés aclaró que el MPRX no le apuesta a la violencia, aunque hay mucha gente inconforme con el presidente municipal por incurrir en presuntos actos de corrupción y ganar la elección municipal con trampas.

“Más bien la molestia está en que este señor no da la cara; dijo que iría el pasado domingo y un día antes canceló, por su falta de palabra aumenta la inconformidad”, subrayó.

Refirió que los ciudadanos desean dialogar y escuchar a la autoridad. “ Cuando fue presidente Juan Carlos Rojas supo librarla porque al menos escuchaba y los inconformes se desahogaban, pero este señor –Barroso- no escucha ”.

El integrante de la comisión del MPRX señaló que en las últimas tres reuniones que sostuvieron llegaron al acuerdo de que si se reunían con el alcalde lo hicieran en total clima de respeto, sin consignas. “Que llegara a hablar, a exponer”.

Comentó que Barroso propuso reunirse este domingo con gente del MPRX, aunque no está confirmado. “Dijo que iba a dar un informe de actividades, en esas reuniones previas hablamos de sensibilidad y respeto, que hable a final de cuentas, que diga qué pasa”.





