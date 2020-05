Piden vecinos abrir presa para pescar, en Zacatelco

Ante la crisis económica que viven al perder sus empleos por el cierre de fábricas, ciudadanos de Zacatelco pidieron la apertura de la presa de Acomulco para realizar la pesca y tener ingresos por la venta de esta especie.

Municipios Por emergencia sanitaria, panteón municipal de Zacatelco permanecerá cerrado

José Luis Morales Pérez, quien es vecino de la Sección Cuarta, señaló que son muchas familias que atraviesan por una situación complicada al no tener ingresos para por lo menos comer.

México suma 27 mil 634 casos y 2 mil 704 muertes por Covid-19



Continúa leyendo ➡ https://t.co/PfRxxIhTeF #Salud #Coronavirus pic.twitter.com/04cAPOfnni — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 7, 2020

Ante ello, sostuvo que hay varias alternativas para subsistir, una de ellas la pesca en Acomulco, presa ubicada a un costado del centro turístico ejidal.

Municipios Acudieron cientos al mercado de animales, en Zacatelco

Informó que actualmente permanece acordonada, por lo que abrirla dará oportunidad a los pescadores.

“Vivimos una difícil situación, la presa está cerrada desde la última semana de marzo”, refirió.

Morales Pérez añadió que existe inconformidad de mucha gente ya que la presa está cerrada pero no así el corralón dominical de animales, las peleas de gallos sábado y domingo en el camino de La Venta así como la tiendas departamentales Elektra y Coopel.

“La presa no aglomera gente, vienen a pescar individualmente, da sustento a más familias”, subrayó.

Presenta Sesa municipios del estado con mayor número de contagios de Covid-19



Los detalles en ➡ https://t.co/q2KdIzWuHZ #covid_19mexico #Tlaxcala pic.twitter.com/pU75YIRSct — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 6, 2020

Municipios Entrega Tomás Orea más de tres mil juguetes, en Zacatelco

El vecino de Zacatelco comentó que cuando cerraron la presa les avisaron que en mayo estaría abierta, “pero no es así, la gente quiere pescar para llevar algo a su casa, lo necesitamos porque no estamos trabajando, me siento amarrado de manos”.

LA PRESA

Alberga mojarras tipo tilapia, atigrada y plateada así como carpa barrigona, tortugas y ajolotes.

No dejes de leer:

Municipios Emprenden el Programa de Resarcimiento, en Zacatelco

Municipios Elaboraron voluntarios de Zacatelco 40 caretas