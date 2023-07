Pretenden reubicar pozo de agua potable en San José Xicohténcatl, Huamantla

Para paliar los problemas de escasez de agua potable, pobladores de San José Xicohténcatl, Huamantla demandan la reubicación de un pozo en la comunidad, pues cuentan con el título de concesión.

Al respecto, El presidente de comunidad Alberto Sánchez Moreno detalló que tienen el título de concesión del pozo que opera, pero ya no cubre las necesidades, pues la población ha crecido bastante, entonces pretenden realizar la perforación y equipamiento de uno alterno.

“Existe un pozo de uso público urbano que trabaja 24 horas, los siete días de la semana y el suministro de agua potable es insuficiente, tan es así que las carencias del líquido vital en la comunidad son muy notorias”, señaló.

Para la reubicación del pozo, dijo el edil que existe un comité, integrado por Arturo Cervantes García, como presidente, José Ascensión Juan Flores López, en su papel de secretario y José Ignacio Sánchez González como tesorero del mismo.

“La población está en condiciones de llevar a cabo la perforación del pozo con recursos de la comunidad, ya realizamos estudios geofísicos y del proyecto, asimismo contamos con el apoyo del gobierno del estado y de la Comisión Nacional del Agua”, puntualizó.

Sin embargo, aseguró que el proyecto no se ha consolidado debido a que el presidente municipal de Huamantla, Juan Salvador Sánchez Santos Cedillo y la síndico Eva Valencia Valencia no han podido entregar documentos en el Registro Agrario Nacional y llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

Inclusive se les hizo saber que no entreguen los documentos al comité, sino designen a una persona de su entera confianza para llevarlos a las dependencias antes mencionadas, pero no lo han hecho, por ello no podemos materializar el proyecto”, sostuvo.

El uso del agua en los hogares tlaxcaltecas, enfatizó, es uno de los usos más importantes y demandados por la población y su manejo encaja bajo el título de uso doméstico, pues es para los quehaceres domésticos.

El agua, agregó, es catalogada como un líquido vital, pues se usa para consumirla y dar vida a los seres vivos, además resuelve actividades diarias en el hogar, como cocinar, limpiar, bañarse, lavar los platos y utensilios de cocina, cepillarse los dientes, lavar el coche, regar el jardín e incluso bañar a las mascotas.

El suministro, enfatizó, es importante y es una tarea de los comités de agua potable, las comisiones asignadas o por parte de los organismos descentralizados y en cada región de la entidad tienen un costo diferente y no todos los usuarios van al corriente.