Promoverá Frausto defensa de arte textil

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, en su visita a Tlaxcala, fue tajante al señalar que no habrá más plagios del arte textil y más identidad y promoción a las artesanías de todos los pueblos originarios de México.

Durante el arranque de la capacitación para artesanos Original nodo Tlaxcala, realizada el pasado lunes en el Centro Vacacional La Trinidad, la funcionaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la reproducción de diseños de diferentes piezas tlaxcaltecas.

Tal es el caso de la marca japonesa Comme des Garçons Co., Ltd, que presentó una colección con patrones de artesanos de Contla, Tlaxcala, y Saltillo, Coahuila.

Además, la controversia que hace poco tiempo también hubo con la empresa de moda estadounidense Ralph Lauren Corporation.

De esta forma, dijo Frausto Guerrero, las artesanías mexicanas representan la cultura y sabiduría del pueblo, pero a esas marcas internacionales, detalló: Se les hizo fácil robar, plagiar, ponerle una etiqueta y venderlo en miles de euros.

Así, la funcionaria federal explicó que antes las comunidades no estaban protegidas o no trabajan de la mano con el Estado, pero ahora, subrayó, ustedes son el centro de nuestras acciones, ustedes nos marcan qué quieren y qué no quieren.

También, la secretaria de Cultura señaló que las artesanías tienen por generaciones guardianas y guardianes, y puntualizó: Son ustedes, quienes han preservado esta extraordinaria tradición… por ello apostamos a una política cultural para volver a nuestros orígenes y no nos da vergüenza hacerlo, por el contrario, es un acto de justicia.

Igualmente, expresó: Ustedes han resistido cientos de años para preservar sus culturas vivas, se teje y se borda en 68 lenguas en este país y 364 variantes lingüísticas, esa es la riqueza cultural que México nunca debió haber perdido de vista.

Exteriorizó que a las comunidades indígenas las despojaron de sus raíces por el racismo, clasismo y discriminación de su identidad, así también se les hizo fácil despojar alguna marca de aquello que está creado en un pueblo, y ustedes –artesanos- son los únicos quienes deben de sostener este derecho colectivo, finalizó.

La jornada de capacitación para artesanos de la región centro, tiene la finalidad de consolidar aspectos formativos y reforzar los conocimientos, además de enriquecer diferentes temáticas mediante el intercambio de conocimientos entre las comunidades.

PLAGIO

