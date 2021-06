Propone Josefina Rodríguez Ley de Planeación

Josefina Rodríguez Zamora, candidata de Fuerza por México (FxM), a diputada local local por el Distrito VII, que integra 11 comunidades del municipio de Tlaxcala, no solo representa la nueva cara de la política en la entidad, sino que ofrece una Ley de Planeación para la región.

Es una joven empresaria del ramo restaurantero y su ingreso a la política lo hace para levantar la voz en el Congreso del Estado, proponer nuevas leyes para el bienestar de los tlaxcaltecas y decir lo que siente y piensa a través de sus nuevos retos.

Es un rostro fresco y sin un pasado político y, es por ello, que pide el voto a los ciudadanos dando su promesa de que será los ojos y la voz que cuide sus intereses y atienda sus necesidades: verificará dónde, cuándo y por qué se gasta cada peso en el estado y legislará para impulsar políticas públicas preventivas e incluyentes.

Emtre algunas de sus propuestas, destacan el apoyo para la inclusión de las mujeres en la actividad económica a través de la creación de estancias para sus hijos a partir de los 48 días de nacimiento y también para niños con alguna discapacidad, también plantea fortalecer las instituciones dedicadas a la prevención de adicciones mediante la creación de clínicas de rehabilitación digna y especializada para hombres y mujeres.

Señaló que es tiempo de una nueva política, por lo que se siente fortalecida de ser una propuesta alternativa, ciudadana.

Enfatizó que en su campaña ha caminado por las 11 comunidades de Tlaxcala, lo que no ha sido fácil, pero “con ventaja por ser un partido nuevo, que no tiene manchas ni compromisos igual que mi persona”.

Sostuvo que la gente espera políticos que den respuestas a las necesidades, “lo escucho en cada puerta donde me paro, reclaman por qué no regresan, por qué no cumplen, ellos quieren expresarse, mi tarea es escuchar a mi gente, caminar, tocar la puerta, decir mis propuestas, y poner el panorama de lo que puede ser Tlaxcala”.

Adelantó que desde su trinchera como diputada habrá de retomar lo que los legisladores han olvidado, lo que es fiscalizar, ser los ojos del pueblo, defender las leyes y sobre todo gestionar.

Propuso llevar recursos a las comunidades y solventar problemas de alumbrado público, baches y otros que afectan la urbanización del municipio capitalino.

Lamentó las condiciones de pobreza en Ixtulco y Tizatlán, cerca de Casa de Gobierno, por lo que es tiempo de hacer algo.

Planteó en sus primeros 100 días como legisladora establecer una ley de Planeación, ya que Tlaxcala no la tiene y “la llevaré al pleno para cumplir con acciones dirigidas a un buen desarrollo, se trata de una ley sustentada”.

Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Iberoamericana de Puebla, 32 años de edad, activa en el tema restaurantero de Tlaxcala.

