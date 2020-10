Reaparece mujer que abofeteó a alcalde de Papalotla

Yaneth Corona Ocotitla, la mujer que cacheteó al presidente municipal de Papalotla, Jesús Herrera Xicohténcatl, habló después de ese ríspido momento y señaló que ha sido centro de ataques a su persona en redes sociales por lo que al responsabilizar de ello a la autoridad local, la denunció por calumnias y difamación.

El incidente ocurrido en una reunión con vecinos del barrio de Xolalpa se viralizó en redes sociales, por lo que Corona Ocotitla aseguró que es fuerte ante la descalificación a su persona.

“Soy una mujer de convicciones profundas, que practica los valores y los principios, pero me indigna que un presidente municipal se conduce con mentiras”, sostuvo.

Aseguró que Herrera Xicohténcatl inició la agresión en la discusión que tuvieron en Xolalpa, “fue a tratar de manchar mi honor, mi imagen y trabajo, lo que voy a defender, porque si de algo estoy orgullosa es de mi trayectoria”.

Corona Ocotitla señaló que denunció penalmente al presidente por esa situación y “esa bofetada fue de mi mano, llevó plasmada la exigencia de necesidades no resueltas, de peticiones no escuchadas, a este reclamo se han sumado todos los barrios”.

Añadió que con una denuncia Herrera Xicohténcatl “no me va a intimidar, no va a callar al pueblo, estamos ante un gobierno municipal de ilegalidades, de saqueos y que definitivamente no merece el respeto de sus habitantes”.

Aclaró que no tiene ningún asunto personal con Jesús Herrera, que irónicamente dio una conferencia el dos de octubre, fecha simbólica para México porque callaron conciencias de hombres y mujeres que buscaban un cambio”.

