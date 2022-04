Resurge conflicto entre Unión de Usuarios y la Comisión Consultiva de Amaxac

La lucha que por años han desarrollado en la defensa del contribuyente de Amaxac de Guerrero y que en diferentes etapas ha terminado en desacuerdos, nuevamente resurgió entre Unión de Usuarios y la Comisión Consultiva.

Para Porfirio Vázquez Pérez, quien encabeza la Unión de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes, después del acuerdo firmado ante el director de Gobernación y Desarrollo Político, Mario Cervantes Hernández, ahora sólo queda respetar que se cumpla el tabulador.

Por su parte, Obdulia Linares López, integrante de la Comisión Consultiva del Impuesto Predial, informó que su grupo será vigilante de ese pacto y que no hay desunión, pero sí desacuerdos.

La asamblea informativa que convocó la Unión de Usuarios no tuvo respuesta de los pobladores de Amaxac / Armando Pedroza | El Sol de Tlaxcala

Y es que el conflicto por el tabulador de contribuciones se desató el 24 de febrero pasado, después de que la presidenta municipal, Nancy Cortés Vázquez no respetó lo estipulado y firmado desde el primer mes de su administración, al anteponer la Ley de Ingresos.

Lo anterior, desencadenó el cierre de la alcaldía por parte de la Unión de Usuarios, mientras la Comisión Consultiva estuvo al margen.

Empero, cuando se reabrió el edificio público, la Comisión Consultiva estuvo en desacuerdo y responsabilizó a Porfirio Vázquez de las consecuencias sociales que se podrían generar. Desde ese día, ambas organizaciones de ciudadanos caminan solos en su lucha que, a decir de estos grupos, por un pago justo en las contribuciones y tarifas de agua.

INICIA ENTREGA DE HOJAS DE PAGO

Desde este lunes, la Unión de Usuarios se instaló en la presidencia municipal para entregar a los contribuyentes la hoja que deberán de presentar al momento de su pago de impuestos y agua potable.

La tarifa del vital líquido es de 35 pesos; predial urbano, 60 pesos; predial rústico, 40 pesos, mientras que la manifestación catastral, avisos notariales y permiso de subdivisión es de 100 pesos.

El pasado domingo, la Unión de Usuarios llevó a cabo una asamblea informativa en la explanada principal, pero no tuvo la respuesta de la gente, mucho menos de la Unión de Usuarios.

REVIRA LINARES LÓPEZ

Así, Obdulia Linares informó que “la presidenta es una persona de doble palabra, no se puede confiar en ella; Porfirio no sé qué ande moviendo, él está molesto porque no le respetaron el acuerdo que según hicieron con el director de Gobernación, que según él dijo iba a entrar como juez municipal”.

Los contribuyentes de Amaxac pueden acceder a la hoja de pago de 10:00 a 12:00 horas en las instalaciones de la presidencia, de lunes a viernes.

