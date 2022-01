Se integra Efrén Márquez al Cabildo de Benito Juárez

Después de resultar electo por el método de usos y costumbres, este lunes Efrén Márquez Gómez protestó el cargo de presidente de comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Benito Juárez; se comprometió en atender temas de salud e infraestructura.

Municipios Efrén Márquez nuevo presidente de Álvaro Obregón, Benito Juárez

La presidenta municipal, Laura Yamili Flores Lozano, llevó a cabo el acto protocolario en el Cabildo, donde el nuevo edil, con mano levantada, se comprometió a guardar y hacer guardar la ley municipal y los ordenamientos estatales y federales, para una plena gobernanza.

La alcaldesa aseguró que es tiempo de trabajar en equipo por el bienestar de todas y todos. Estoy convencida de que juntos haremos grandes cosas por nuestra gente. Refrendo mi compromiso para trabajar en conjunto para el desarrollo de dicha comunidad y el beneficio de sus habitantes.

En entrevista con este Diario, Efrén Márquez puntualizó que su preocupación es atender el tema de salud, gestionar medicinas y un médico con horario extendido, pues la localidad cuenta con una casa de salud, pero tiene ciertas carencias.

En tiempo de pandemia, aseveró que es importante cuidar la salud de la población, pues es un tema urgente y emergente que tiene preocupada a la mayoría de la población tlaxcalteca y desde luego de Álvaro Obregón.

Municipios Municipio de Benito Juárez tiene médico disponible las 24 horas

Por otro lado, resaltó que la localidad aun no dispone de recursos públicos, debido a la desincorporación de Sanctórum y posterior anexión a Benito Juárez y, a pesar de ello, buscará los mecanismos de gestión en los gobiernos federal y estatal.

Nos informaron en la capital del estado que a partir de este fin de mes los recursos económicos destinados para Álvaro Obregón tendrán que fluir sin contratiempos, porque hasta este momento no los han destinado a las arcas municipales. No me he acercado con las autoridades de Sanctórum, de quien sí he recibido respaldo es de la presidenta de Benito Juárez, refirió.

Efrén Márquez Gómez ganó la elección con 107 votos y su mas cercano contendiente fue Agustín Díaz Angelino con 73 sufragios.

