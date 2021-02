Se manifiestan ciudadanos de Ocotlán; piden remover a titulares de Capao

Este día, ciudadanos de Ocotlán se manifestaron para solicitar la remoción de los actuales administradores de la Comisión de Agua Potable de Ocotlán (Capao), a quienes acusan de incurrir en diversas regularidades.

Municipios Exhiben que Capao es de un particular

Y es que desde hace más de dos semanas los habitantes carecen de agua potable, pues las instalaciones fueron tomadas por un grupo de vecinos que señalan ser dueños.

Al respecto, ciudadanos inconformes señalaron que quienes actualmente está al frente de Capao cuentan con un documento de asamblea notariada donde ellos se llaman concesionarios del agua potable y que de ese modo lo están manipulando para no darles el servicio de agua potable.

Lo único que queremos es que las autoridades vengan y revisen si su documento les da la facultad legal para ser los propietarios de ese organismo por 99 años, señaló uno de los afectados.

Por eso, solicitaron la intervención de las autoridades del ayuntamiento capitalino para resolver la problemática, pues aseguran que la presidenta municipal Mildred Vergara Zavala no les ha dado respuesta.

Al sitio arribó el secretario del ayuntamiento Víctor Hugo Gutiérrez Morales, pero al no poder hacer nada se retiro del sitio y señaló que el tema será arreglado por la vía legal, tal como se ha manifestado.

La confrontación entre el grupo que mantiene tomadas las instalaciones y los ciudadanos que piden su liberación, también ocasionó el cierre de la carretera Ocotlán-Tlaxcala, a la altura del Centro de Atención Múltiple número 1.

Víctor Hugo Gutiérrez Morales, secretario del ayuntamiento de Tlaxcala, aseveró que no hay acuerdo con el grupo de personas que mantiene tomadas las instalaciones de la Capao | FABIOLA VÁZQUEZ

CAPAO NO SE PRIVATIZA, SE DESCENTRALIZA

Ante las constantes irregularidades en el manejo de los recursos, el grupo de vecinos que se encuentra al interior de la Capao pretende descentralizar y fiscalizar este ente.

En entrevista para este Diario, uno de los representantes aclaró que no privatizarán a la institución, más bien quieren administrar de manera transparente y rendir cuentas claras en beneficio de la población.

Mencionó que han iniciado el registro del organismo de agua potable ante el Servicio de Administración Tributaria para poder facturar los pagos a quien lo requiera, tal es el caso de las tiendas de cadenas comerciales.

El agua no se privatiza, no pertenece a un particular, lo que queremos es que el pago de las tiendas grandes por el consumo de agua potable se quede en la comunidad y no llegue al municipio, para que podamos mejorar el servicio a la población, aseveró.

Dijo que han tenido acercamientos con las autoridades municipales para exponer sus peticiones y exponer el desvió de recursos, los cuales superan los 600 mil pesos.

Respecto al tema de la falta de agua, dijo que el 25 % de la población de Ocotlán ha sido afectada por no brindar este servicio, pero el inconveniente se debe a que el anterior bombero cerró válvulas y apagó pozos.

Finalmente, pidió a la población a no dejarse engañar por la mala información, de ahí que los invitó a acudir a las instalaciones de la Capao a solicitar información en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

DATO:

El pago de energía eléctrica asciende a 347 mil pesos al mes por los tres pozos de agua situados en la comunidad de Ocotlán, municipio de Tlaxcala.

