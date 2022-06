Sepultarán a notario Jaime Silvestre Xochicale en Zacatelco

Jaime Silvestre Xochicale Báez prometió regresar a su natal Zacatelco el pasado 10 de mayo, día en el que visitó a su pueblo natal para el festejo de su prima Eloína Carreto Xochipiltecatl.

El notario público de Ocampo, con sede en Calpulalpan, regresó este lunes a la Sección Quinta barrio de Xitotohtla, pero sin vida, para ser velado y este martes sepultado en la tumba del panteón municipal, donde descansan los restos de sus padres Ramón Xochicale Denicia y Virginia Báez Xocoyotl.

Su familia de la comunidad de Xitotohtla muestra incredulidad ante su fallecimiento, por las causas extrañas en que ocurrió, por lo que pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que aclare y evite dudas en su deceso. El pasado 18 de junio fue encontrado sin vida en su recámara, boca abajo. A un costado de él se apreciaba una pistola.

Sus primas Eloína Carreto Xocoyotl y Gloria Xocoyotl Degales no ven probable que haya cortado su vida por propia mano, ya que era un hombre estable y ordenado.

SU VIDA

Jaime Silvestre, quien nació el 29 de diciembre de 1949 en la Sección Quinta de Zacatelco, muy joven perdió a su padre Ramón Xochicale Denicia, pero siempre contó con el apoyo de su madre Virginia Báez Xocoyotl, quien lo impulsó para desarrollar sus estudios de nivel superior.

Ante su deseo de superación, al terminar sus estudios de nivel medio superior, se trasladó a la capital del país, en donde ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A los 25 años de edad, se inició como profesor de asignatura de los cuatro cursos de Derecho Civil en la UNAM. Fue docente de su alma mater por 20 años, y cofundador y rector de la Universidad de Calpulalpan. En 1992, en el gobierno de Samuel Quiroz de la Vega, le concedieron la notaría 2 de Ocampo, con sede en Calpulalpan, responsabilidad que desempeñó por 30 años.

EL MOLE Y LOS TLACOYOS

Al extinto notario público de Calpulalpan le gustaba visitar su natal Zacatelco para comer mole y tlacoyos en casa de su prima Eloína Carreto Xochipiltecatl, quien lo recuerda en su última visita, el pasado 10 de mayo.

Me trajo barbacoa, pulque, un ramo de rosas y un sobre con mi dinerito, era muy generoso; me dio un abrazo muy fuerte, me dijo Quetito cuenta conmigo, no me hagas de menos, acuérdate que yo soy tu hermano; fue su despedida, enfatizó.

Añadió que su primo tenía 72 años y en septiembre del año pasado quedó viudo; le sobreviven sus tres hijos varones.

VELADO EN CALPULALPAN Y ZACATELCO

Los restos de Jaime Silvestre Xochicale Báez fueron velados el domingo pasado en el salón social María Isabel de Calpulalpan y este lunes en casa de su prima Eloína Carreto en la Sección, Quinta de Zacatelco.

Este martes llevarán a cabo una misa de cuerpo presente para luego partir al panteón municipal donde descansarán sus restos en la tumba donde fueron sepultados sus padres.

