Tras derrame de combustóleo, inician operaciones para limpiar riachuelo en Ixtacuixtla

A 13 días de la volcadura de una pipa cargada con combustóleo en la carretera Arco Norte que contaminó el riachuelo de agua virgen El Potrero, la empresa responsable del transporte inició los trabajos de limpieza en la zona.

Municipios Voluntarios y ecologistas pueden sumarse a limpieza de riachuelo contaminado de Ixtacuixtla

La madrugada del 19 de julio, el conductor perdió el control del tráiler tipo pipa con doble semirremolque, en el kilómetro 212+500, justo a la altura de Altpozonga, Ixtacuixtla, lo cual propició el derrame del hidrocarburo y fue arrastrado por la lluvia hasta el cuerpo de agua limpia.

A pesar de que los gobiernos federal y estatal coordinaron acciones de verificación, solo llevaron a cabo recorridos por la zona para evaluar los daños. Fue hasta este lunes cuando la empresa Isali Ambiental inició los trabajos de limpieza, pues fue subcontratada por la empresa Pretoil, responsable del derrame.

Un grupo de jóvenes colocó tapetes y cordones absorbentes hidrofóbicos que solo succionan el aceite, no el agua del riachuelo, con el objetivo de minimizar los efectos adversos generados al equilibrio ecológico por la presencia del derivado del petróleo.

Este Diario constató que la fauna endémica sigue pereciendo, no solo la radicada en el río por su propia naturaleza, sino también aquella que requiere del líquido vital para vivir, como patos silvestres; uno de ellos murió en la zona y seguramente cientos de especies más a lo largo de los kilómetros contaminados.





Los empleados de Isali Ambiental refirieron que su trabajo consistió en levantar coordenadas geográficas y tomar medidas para conocer con exactitud cuántos kilómetros están contaminados. Contabilizaron un total de cuatro.

El riachuelo de agua virgen El Potrero continua contaminado, luego del derrame de combustóleo hace 13 días. César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Indicaron que en el kilómetro 15+800 el agua ya no tenía presencia de hidrocarburo sólido, pero seguía circulando con una tonalidad café, además admitieron, en varias partes del río el combustóleo se fue al suelo, entonces, analizarán hasta dónde se ha filtrado.

La firma deberá contratar a cientos de personas para que extraigan el químico a mano y posteriormente dar paso a la operación de una retroexcavadora y desazolve el río. Los datos los presentarán a Pretoil y darán una cotización.





Al sitio arribó personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Salud (Sesa), quienes informaron que su presencia obedecía a verificar los daños causados y los avances de limpieza, por parte de empresa.

De hecho, los empleados comentaron que la función de la Sesa es pedir a la población no se acerque a la zona contaminada, no use el agua del riachuelo y evite llevar animales al pastoreo y posterior abrevadero, pues puede causarles la muerte.

Además pidieron a los centros de salud más cercanos que verifiquen si no hay casos de intoxicación, de lo contrario actuarán en consecuencia.

El personal de la Conagua admitió que en San Miguel la Presa hubo otro derrame, pero fue debidamente controlado, pues inmediatamente pusieron cordones y tapetes absorbentes hidrofóbicos.

Comentó que todos los días llevarán a cabo los procesos de revisión, pues pretenden apresurar a la empresa en torno a las acciones de limpieza y la recuperación ecológica sea en menor tiempo.

Por su lado, el presidente de la comunidad de Altpozonga, Martín Minero Morales, quien también arribó al lugar de los hechos, recordó que cada Sábado de Gloria la gente se concentraba hasta ese sitio para convivir y mojarse, pero tras la desgracia les prohibirá el acceso por más de tres años consecutivos.

Especies afectadas

Cangrejos de agua dulce, pulgas de río, serpientes de agua, renacuajos, sapos, ranas, murciélagos, patos silvestres y comunidades de mosquitos, libélulas y escarabajos han perecido, además, conejos, ardillas, coyotes y aves no han podido hidratarse.

