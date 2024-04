Une Marcha por la Paz a vecinos de Calpulalpan; exigen justicia para Noé Arturo N., asesinado dentro de un banco

Decenas de habitantes de Calpulalpan participaron en la Marcha por la Paz para exigir un alto a los constantes robos a casa-habitación, asaltos a transeúntes y automovilistas, así como a los homicidios, como el ocurrido la tarde del pasado miércoles a un cuentahabiente que fue baleado en el interior de una céntrica sucursal bancaria.

La marcha fue convocada a través de un manifiesto ciudadano para demandar justicia para Noé Arturo N., así como para el resto de víctimas de la delincuencia común y organizada que opera en la demarcación.

El cuentahabiente baleado tenía 58 años de edad y era vecino de la comunidad de San Felipe Sultepec, Calpulalpan, hecho que indignó a la población que decidió salir a las calles para exponer su inconformidad en contra del gobierno municipal, que encabeza Edgar Peña Nájera, además de autoridades estatales y federales.

A las 8:00 horas comenzó la concentración con el arribo de familiares, amigos y vecinos se concentraron en el bulevar “Emilio Sánchez Piedras” a la altura de la Escuela Secundaria General “Mariano Matamoros”.

La Marcha por la Paz inició sobre el bulevar, cruzó la avenida Morelos y culminó en la explanada del kiosco del jardín central de la ciudad, donde algunas personas expusieron que la convocatoria es para manifestarse en contra de la inseguridad pública y la violencia, ya que la presencia de vecinos es reflejo del sentimiento de preocupación, malestar e incertidumbre que viven las personas que hacen vida en Calpulalpan.

Afirmaron que desafortunadamente la mayoría de los presentes de alguna forma ha sido víctimas de la delincuencia, extorsión, amenazas y robo, por lo que la marcha ciudadana silenciosa es una muestra de respeto y solidaridad con la familia de Noé Arturo N., por el lamentable homicidio del que fue objeto.

Pidieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se revise la estrategia de seguridad, la responsabilidad pública de las personas que ocupan direcciones relacionadas a Seguridad Pública y Gobernación municipal, ya que “el ingeniero Arturo en este momento es velado en su domicilio, en San Felipe Sultepec, víctima de un hecho lamentable como consecuencia de la violencia e inseguridad que prevalece en Calpulalpan”.

A las autoridades municipales, desde el alcalde, síndico, regidores y director de seguridad pública, les demandaron reconocer que el municipio está sumergido en una ola de inseguridad, de ahí que no venimos a pelearnos con nadie, tampoco a confrontar acciones, porque quienes tienen la responsabilidad son ellos como funcionarios públicos, pero si venimos con la intención de coadyuvar como sociedad civil, para que podamos implementar acciones conjuntas y dar resultados.

Afirmaron que no piden la renuncia de las autoridades, sino que cumplan su gestión, además de que si no se tiene conocimiento del tema de seguridad y su plan de trabajo no ha funcionado por más de dos años, proponen participar en una sesión de Cabildo para armar un plan integral.

Finalmente hicieron un llamado a la sociedad calpulalpense para retomar valores que se obtienen desde la familia.