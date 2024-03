Xiloxoxtla rompe el diálogo para la delimitación territorial con Tepeyanco y Teolocholco

Con el argumento de que no conviene a sus intereses y porque no han respetado sus documentos históricos, el municipio de Xiloxoxtla rompió el diálogo para lograr la delimitación territorial con Tepeyanco y Teolocholco.

A través de oficios enviados al Poder Legislativo por conducto de la sindicatura, el ayuntamiento señala que los ejidatarios, Cabildo y ciudadanos le informaron que el procedimiento parlamentario no conviene a los intereses municipales de Santa Isabel.

"vulneran nuestros derechos", argumentan

Debido a que no han querido respetar los documentos oficiales históricos, cartografías históricas y decretos presidenciales históricos, entonces nos ponen en un estado de indefensión y vulneran nuestros derechos como municipio, señala el escrito.

Además, las autoridades municipales aseguraron que los otros municipios quieren intervenir en los ejidos de su demarcación, lo cual no es competencia del Legislativo local, más bien debe determinarlo un tribunal agrario, perteneciente al Poder Judicial. “Con el fin de respetar la división de Poderes y no provocar un conflicto social, hemos tomado la decisión de informarle a esta soberanía de que no es nuestra voluntad continuar con el presente procedimiento parlamentario y convenio de mediación”, destaca el escrito.

Además, pidieron dar vista a la Comisión de Asuntos Municipales y al pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala en torno a la determinación y suspender los trabajos de deslinde con el municipio de Tepeyanco y Teolocholco, toda vez que no quieren respetar sus documentos históricos y oficiales.

Finalmente, solicitaron que también sean notificados en tiempo y forma los alcaldes de las citadas demarcaciones y que sea respetada la división de poderes y autonomía para evitar conflictos sociales futuros.

Declaró el municipio en documento enviado al Congreso que “no es nuestra voluntad continuar con el presente procedimiento parlamentario y convenio de mediación”.