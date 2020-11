Narra policía capitalino pérdida de padre y hermanos, por Covid-19

Dolorosa, cruel y desgastante es como el policía capitalino Luis Víctor Romero describe a la enfermedad de Covid-19.

Para sensibilizar a las personas a seguir con las medidas de higiene para disminuir contagios, el elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala compartió su historia para este Diario

Cruel, dolorosa y desgastante es como Luis Romero describe a la enfermedad de Covid-19 /ARCHIVO EL SOL DE TLAXCALA

Antes, lamentó que tras ocho meses de vivir en esta situación buena parte de la población no crea en la enfermedad, asista a fiestas, piense que es un invento del gobierno y no siga los lineamientos básicos de higiene.

Con expresión de sufrimiento, el policía recordó que esta enfermedad le quitó a su padre y a dos hermanos, a quienes no volvió a ver con vida, de ahí que se quedó con una sensación de vacío e impotencia.

Explicó que el contagio lo atribuyeron a un cuadro de peritonitis que presentó su madre, por lo que fue hospitalizada, la dieron de alta y trasladaron a su hogar, pero unos días después comenzaron los síntomas en prácticamente toda la familia.

“Se contagió mi mamá, mi papá, mis hermanos, una cuñada y hasta mi esposa, lamentablemente no todos pudimos superar la enfermedad”, dijo.

Mencionó que le fue muy mal en esta pandemia, pues en julio iniciaron los síntomas y en agosto fue la etapa más crítica que vivió.

El elemento de seguridad pasó más de 20 días con oxígeno para poder respirar, se aisló y recibió tratamiento médico, pero en ese proceso presentó un cuadro depresivo y estuvo inhabilitado por el desgaste y dolor.

Precisó que la enfermedad es dolorosa, implica un tratamiento caro y es asfixiante en todos los aspectos, pues es incómodo tener el oxígeno para hacer una función que parece sencilla: respirar.

Agregó que de ahí pasa a la etapa de recuperación, la cual es lenta y cansada.

Desde el 21 de agosto que salí de la casa de mis papás porque me sentí mal, no volví a ver a mis familiares.

LOS DECESOS

El primer deceso fue registrado el tres de agosto, día en que perdió la batalla un hermano del policía.

Iban a entubar a mi hermano porque no podía respirar; sin embargo, a los 20 minutos de que la familia autorizó le colocaran los tubos, perdió la vida.

Tras la pérdida, solo pasaron cinco días para registrar otro deceso, pues su progenitor, quien pasó 18 días internado, tampoco pudo vencer la enfermedad y falleció el ocho de agosto.

La tercera muerte fue el 23 de agosto. Tras cinco días entubado en el hospital de San Pablo del Monte, otro hermano del policía capitalino perdió la vida por un paro respiratorio que sufrió al retirarle los tubos.

PIDE SEGUIR LAS MEDIDAS DE HIGIENE

El policía Luis Romero comparte su historia para que la población se sensibilice y siga las medidas de higiene, que no tomen a la ligera una enfermedad, que es muy dura.

No quiero que se pongan en mis zapatos, a nadie se le desea estar en una situación así, pero quiero que entiendan que esto es muy delicado, es una enfermedad que no perdona estatus social, religión o género, hemos visto que muchas personas con grandes posibilidades económicas han perdido la vida, pero también está el otro lado, las personas que no gozan de la seguridad social y no les alcanza para pagar un médico.

Aseveró que entiende que su caso no es el único y hay situaciones peores, pues nadie espera pasar por algo tan difícil e inesperado, pues se trata de una enfermedad desconocida y que nadie sabía cómo contrarrestarla.

HACE FALTA SER MÁS ESTRICTOS

El policía capitalino mencionó que hace falta que las autoridades sean más estrictas en cuanto a las restricciones sanitarias, pues al inicio de la pandemia no se tomaron las medidas necesarias a tiempo.

Recordó que en los primeros días no hubo restricciones en las tiendas departamentales, lo que ocasionó un incremento de contagios.

Lamentó que, tras ocho meses de pandemia, las personas no acaten las medidas sanitarias y haya presencia de factores de riesgo en el transporte público y tianguis, donde no se guarda la sana distancia y tampoco usan cubrebocas.

Las personas siguen sin creer en la enfermedad, piensan que ya se acabó y que son cuestiones de la policía y el gobierno, la situación es muy preocupante, ahorita que viene la temporada de frío muchas personas se pueden contagiar, por eso pedimos que se cuiden y cuiden a los demás.

Recordó que en el área de Seguridad Pública prevaleció el temor entre los elementos, el cual se incrementó cuando se registraron los contagios entre sus compañeros, donde hubo un deceso, pero aun así realizaban su trabajo.

“Eran lógicos los contagios porque la seguridad pública no se detiene, hubo momentos que teníamos detenidos por escandalizar en vía pública, entonces al no importarles andar alcoholizados, menos se iban a preocupar por cuidarse, uno de ellos nos dijo que tenía el virus y el temor incrementó, afortunadamente no hubo más contagios y decesos entre los compañeros”, concluyó.

En la etapa más crítica de la pandemia por Covid-19, los policías capitalinos andábamos en la calle entregando apoyos y material de prevención, teníamos temor al contagio, pero somos de las áreas que no pudieron dejar de laborar

Comandante de Proximidad Social / Luis Víctor Romero

En el área de Proximidad Social en la capital, solo hubo un contagio, no obstante en la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala la cifra se elevó a 12 y un fallecimiento.

