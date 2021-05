No defenderá Arbat locales que incumplan plan de salud

De manera enfática, el coordinador de la Asociación de Restaurantes, Bares y Salones de Fiestas del Estado de Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano, advirtió que no “meterán las manos” por algún establecimiento que incumpla con las medidas sanitarias implementadas por las autoridades estatales.

Al respecto, recalcó que cualquier negocio que cierre después de la medianoche está rompiendo las reglas y podría ser sancionado por las autoridades, de ahí que insistió en que no defenderán a quien esté en este supuesto, además de que, si en el interior, sus colaboradores no cuentan con cubrebocas, careta o no hay filtro a la entrada.

Abrirán espacios públicos del estado al 50 % | En concordancia con la coloración verde del semáforo epidemiológico...https://t.co/z1j0yCCsGM#Covid19 #Reapertura — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 11, 2021

Resaltó que en la entrada debe permanecer una persona tomando la temperatura, suministrando gel a los clientes, así como contar con baños, mesas, barras y estacionamientos, además de que los propietarios deben exigir al cliente el uso de cubrebocas en el interior del restaurante y retirárselo solo mientras está sentado consumiendo.

“Si se levanta a pagar a la caja, al baño o por cualquier motivo debe utilizar cubrebocas y eso deben entender los restauranteros. Nosotros como Asociación debemos entender que continuaremos promoviendo estas medidas y haciéndoles ver a quienes no las sigan, que en cualquier momento la autoridad puede ir a clausurarlos y nosotros no los defenderemos”, argumentó.

Finalmente, reconoció que el semáforo verde les ayudará pues habían permanecido mucho tiempo cerrados y no les quedó de otra más que acatar, pues en teoría podrían estar nuevamente al 100 % de ocupación, pero respetarán para no generar focos de infección y que regrese el semáforo amarillo.

240 afiliados, de ellos al menos 150 se ubican en el centro de la ciudad.

