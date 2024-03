No hay actuación de las autoridades ante feminicidios de Tlaxcala: Mujer Utopía

Al grito de ¡justicia!, decenas de mujeres encabezadas por el Colectivo Mujer Utopía rechazaron la nula actuación de las autoridades de Tlaxcala, primero, para investigar todos los asesinatos de las mujeres como feminicidios y, después, para realmente documentar cada delito de ese tipo.

No dejes de leer: ➡️Hoy, en masiva marcha del 8M, alzarán mujeres la voz para exigir respeto a sus derechos

Desde el asta bandera, sobre la avenida Independencia de la Capital, familiares de algunas víctimas de feminicidio reprobaron que en Tlaxcala no exista un verdadero acceso a la justicia pues, en algunos casos, cuando se ha acreditado la comisión del delito los jueces les dan penas cortas "por ser la primera vez".

Así inicia la masiva marcha del #8M en la capital tlaxcalteca



Fotos: Mizpah Zamora



Sigue aquí los detalles ➡️ https://t.co/oC6go2DDqx#Tlaxcala #8M #DiaDeLaMujer pic.twitter.com/YZZCGJPErV — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 8, 2024

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

A nombre de las participantes en la marcha del 8M, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía, denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado no tiene las cifras correctas del número de feminicidios que se han cometido en Tlaxcala y, al afirmar que las autoridades maquillan las cifras, lamentaron que tampoco implementen protocolos adecuados que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia.

A las autoridades también les reprocharon que al momento no existan protocolos adecuados que permitan una actuación idónea ante la desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Entérate: ➡️Marcharán mujeres para exigir igualdad

A lo anterior agregaron la falta de certeza laboral, el abuso de poder, acoso sexual, amenazas, hostigamiento, comportamientos hostiles e incluso discriminación por alguna condición de salud, discapacidad u otras.

Al posicionamiento se sumaron integrantes de la colectiva Medusas Sufragistas, que demandaron un alto a la violencia que se comete al interior de las instituciones educativas.

Encapuchadas, las mujeres exigieron a las autoridades hacer una crítica a la violencia sexual y abuso de poder que impera en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una crítica desde la investigación y desde la práctica en las aulas.

Sigue leyendo:➡️Previo a marcha del 8M en Tlaxcala protegen edificios históricos

También demandaron que sus denuncias queden visibles, y que así como los abusadores sexuales y de poder no tienen temor por violentarlas, tampoco ellas por exponer y denunciar sus rostros y sus nombres.

Pidieron que se le dé seguimiento a las denuncias pasadas y no solo haya intención de juntar a la víctima con el agresor.

Exigimos una vida no sólo libre, sino digna en nuestras aulas, en nuestras facultades y en nuestros centros de investigación, en dónde no nos menosprecien, en donde consideren nuestros puntos de vista y en donde no nos roben nuestras ideas, señaló la colectiva.