Orienta 911 en casos de depresión estacional

Diciembre, un mes con festividades católicas importantes como la Navidad, es también un tiempo que genera depresión y ansiedad entre muchas personas, sobre todo porque al acercarse el inicio de un nuevo año hacen un balance de lo vivido y recuerdan las pérdidas de seres queridos.

Local Propone diputada Gabriela Brito atender las conductas suicidas

El psicólogo Rubén Alejandro Di Grazia explicó que esos sentimientos de nostalgia tienen que ver con aquello que llaman depresión estacional, que aparece desde inicios de noviembre y fuertemente en diciembre, por los festejos de esta época.

No te pierdas:➡️Activa en Tlaxcala, línea de la vida contra depresión

EL GOBIERNO OFRECE EL 911

El director del Centro Estatal de Información de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, recordó que desde septiembre del año pasado el gobierno del estado habilitó la línea de emergencia 911 para la atención de la salud mental de los tlaxcaltecas, a través del despacho psicológico.

Detalló que en esa línea telefónica las personas pueden encontrar ayuda psicológica las 24 horas del día todos los días del año, pues la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros creó ese despacho atendido por especialistas que serán el primer acercamiento de las personas con un profesional de la salud mental, y la solicitud puede ser de quien padece depresión o de algún familiar o amigo.

Te recomendamos:➡️Deprimidos, ocho de cada 100 mexicanos

“Ahí, en esa línea, tendrá una contención, una orientación y canalización con los especialistas y las instituciones adecuadas”, agregó.

LA DEPRESIÓN ESTACIONAL

Doble Vía La muerte no es una tragedia, todos estamos expuesto a ella: Tanatólogo

Alejandro Di Grazia aseveró que la depresión estacional ocasiona entre las personas un decaimiento y apatía en fechas decembrinas, principalmente porque empiezan a aparecer recuerdos.

Continúa leyendo:➡️Incrementan casos de depresión en Tlaxcala: Sesa

Indicó que ese trastorno que las personas padecen durante época decembrina tiene que ver con cambios de ánimo, fisiológicos y hasta hormonales, en la que muestran una emoción muy característica de la depresión, que es la tristeza.

Y la tristeza siempre está relacionada con una pérdida, pues cada persona en su bagaje histórico tiene varias pérdidas y la que toma figura es aquella que es importante sobre todo en este momento, añadió.

Indicó que por lo regular ese tipo de depresión tiene que ver con la muerte de algún ser querido o la ruptura con otro, pero también puede ser ocasionada por otras situaciones y cambios en la vida, cómo mudarse a otro lugar, un cambio de trabajo o haber terminado una etapa importante.

No dejes de leer:➡️Depresión, problema de salud pública

Deportes Urgente, impulso al deporte: Luis Antonio Herrera

Detalló que quienes padecen depresión estacional manejan cierta sintomatología del trastorno, como la tristeza o la nostalgia, pero que no se trata de una franca depresión y que es algo que no se prolonga en el tiempo.

En principio, sí yo no he manifestado a lo largo del año este tipo de sintomatología debemos entender que esto es solo un pasaje los estados de ánimo, y que están relacionados con la depresión estacional, aclaró.

EVITAR ACTIVIDADES QUE GENERAN TRISTEZA

Más información:➡️Incrementan los casos de depresión

Local Cesesp participó de manera activa en jornada sobre prevención del suicidio en Tlaxcala

El especialista señaló que es importante asumir que la depresión estacional es una situación temporal, que pasará, y entonces es necesario buscar qué genera esa tristeza, como una pérdida emocional, sobre todo después de dos años de pandemia por Covid-19 que trajo consigo muchas muertes.

Agregó que entonces, además de la notable tristeza, entre las personas que la padecen aparecen otras manifestaciones cómo dormir menos o querer dormir más, que se junta con una época de invierno.

Es importante entender que son manifestaciones corporales y emocionales típicas de esta fecha que no se repiten a lo largo del año, por eso lo importante es que las personas busquen escenarios que les permitan que la tristeza baje, añadió.

Te puede interesar:➡️La construcción de la felicidad está de moda

Local Sedif Tlaxcala consolida en un año programas de atención para grupos prioritarios

Y para ello recomendó asistir a reuniones con los amigos, con la familia, hacer compras navideñas, preparar la casa y, lo más importante, tener mucha claridad con la gente que los rodea y pedirles evitar hacer actividades que generen más tristeza.

A nuestro círculo cercano, a nuestros familiares y amigos, hay que contarles cómo nos sentimos, anticipar de lo que preferiríamos no hablar o no hacer… lo importante es hablar y expresarlo, recomendó.

EN ÉPOCA DECEMBRINA AUMENTAN LOS SUICIDIOS

Más detalles:➡️Falta de funerales aumentó depresión

En entrevista, el especialista mencionó que, aunque no es cuantificable en qué porcentaje crecen los suicidios o los intentos en relación con cualquier época del año, alertó que es en la época navideña cuando suceden gran parte de ellos.

Local Agresión psicológica, la que más sufren mujeres en este año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha erradicado y desterrado el mito que decía que el 90 % de las conductas suicidas y de los intentos de suicidios tenían que ver con una psicopatología, pues si bien hay comorbilidad en muchas personas, no necesariamente tiene que ser así, expresó.

Sin embargo, aseveró que una de las lamentables alternativas que tienen aquellas personas que padecen depresión es el suicidio.

Lee también:➡️¿Alucinógeno contra la depresión? Su uso reduce los síntomas, según estudio

Local Educación a distancia dejó crisis post Covid

De acuerdo con la OMS, la depresión es un trastorno de salud mental común caracterizada por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras.

Por ello, el psicoterapeuta hizo el llamado a familiares y amigos a estar atentos de las personas que padecen depresión o que tienen signos de ese trastorno para poder actuar con medidas preventivas y de esa forma salvaguardar su integridad física.

Las personas que rodean al individuo con depresión tienen que estar muy atentas y tienen que tomar medidas preventivas, como saber cuáles pueden ser sus puntos débiles y tener mucho cuidado con el lenguaje y lo que expresa, como por ejemplo cuando dicen: estas fechas no me gustan, preferiría estar muerta, otro año más de mi vida y no le encuentro sentido, señaló.

Local Abordan en Consejo Técnico Escolar atención a salud mental de estudiantes

No te pierdas:➡️Cómo combatir el “blues” del invierno

Y es que explicó que las personas con depresión, y más aquellas con tendencia suicida, nunca dirán directamente sus intenciones, pero sí tendrán actitudes y expresiones que pueden anticipar que hay algo en ellos que se está preparando.

“Otro tema importante es con las personas que hace seis u ocho meses tuvieron un intento de suicidio ya que siempre se espera que en ese lapso puedan intentar un segundo, y al repetirlo puede ser que no tenga un desenlace fatal o puede que sí”, añadió.

RECOMENDACIONES

Continúa leyendo:➡️La depresión es un síntoma invisible del hipotiroidismo

El psicólogo Rubén Alejandro Di Grazia sugirió a las personas que padecen depresión, en un primer momento, tener mucho control de las redes de apoyo que, en estas fechas, se vuelven muy importantes.

Destacó que ante todo es importante buscar ayuda profesional que permita sobrellevar la situación e indicó que es sustancial cuestionarse de forma personal si repetir ciertas tradiciones en estas fechas las hacen sentir bien o mal.

Local Atenderán la salud mental de estudiantes tlaxcaltecas

Añadió que las personas deben usar su derecho de elegir dónde, cómo y con quién quieren pasar estas fechas navideñas, y entonces romper vínculos familiares o de amistad que no les hagan bien y no acudir a lugares donde aumenta la depresión.

Te recomendamos:➡️Depresión y ansiedad, constantes en el 2021

No hay mejor persona que uno mismo para conocernos, para saber qué no nos hace bien y entonces crearnos un escenario donde poder pasar tranquilos estas fiestas, dijo.

A los familiares y amigos les sugirió desarrollar dos habilidades, sobre todo a los padres con los hijos, que es escuchar y observar.

Local Ante duelo, la UATx proporciona terapia

Pues dijo que observar permitirá detectar ciertas manifestaciones fenomenológicas que, aunque no sepan que están relacionadas al tema del suicidio, evidencia una conducta diferente.

Más información:➡️Depresión: el 20 % de los mexicanos la padece

“Y siempre es importante escuchar las expresiones de las personas, porque no dirán abiertamente que quieren quitarse la vida, pero pueden dar frases que nos pueden alertar y de esa forma poder accionar”, enfatizó.

DATOS DEL INEGI

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2021 Tlaxcala registró 8.6 suicidios de personas de entre 15 y 29 años de edad por cada mil habitantes, cifra que está por debajo de la media nacional que fue de 10.4.

No dejes de leer:➡️Recomendaciones ante depresión

4,600 casos de depresión se han registrado en la entidad tlaxcalteca en lo que va del año.

En Tlaxcala las personas más vulnerables a sufrir depresión son las de 20 a 35 años, así como de 45 años y en la edad adulta. Hay casos también en la niñez.

LEE MÁS:⬇️

Salud Fibromialgia, la enfermedad silente que es difícil de diagnosticar

Local Día Internacional de la Felicidad | La felicidad se debe fortalecer día con día Local Día de la Familia en México | Sacudió Covid-19 las relaciones familiares