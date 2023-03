Pendiente, investigar feminicidios: Colectivo

Aunque desde el congreso del Estado han realizado diversas reformas para que todas las muertes de mujeres sean investigadas con perspectiva de género o como feminicidios, la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa realizando la indagación como posibles homicidios, criticó la directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Edith Méndez Ahuactzin.

En este sentido, informó de cuatro muertes registradas a lo largo de este año cuentan con elementos para ser investigadas como feminicidio al tener razones de género siguen contempladas como homicidios, por lo cual están acompañados de cifras negras de casos que no se conocen, denuncian, ni son públicos, pues continúa la tendencia de negarlos, a pesar de mencionar que toda muerte de mujer será investigada como feminicidio.

La violencia sexual está presente en el delito de feminicidio, porque seguimos viendo casos, por ejemplo, en abril del año pasado cuando hubo cuatro muertes en el mismo día y tenían presencia de tipo penal de feminicidio, pues en uno de estos casos estaba el cuerpo de la mujer semidesnudo, eso es violencia sexual y un aspecto para iniciar la investigación con razón de género porque presenta violencia sexual, explicó.

Recalcó que aunque las autoridades digan que aplican el protocolo o la sentencia de Mariana Lima, que es investigar con perspectiva de género, la realidad es que hay insuficiencia de entender lo que es la perspectiva de género e investigar con ella aplicando el protocolo especializado, el cual desafortunadamente no existe.

Eso sí, aceptó que la reforma del tipo penal de feminicidio puede abonar para su investigación, pues de hecho el colectivo presentó una iniciativa directamente, pero eso no garantiza el tema de su aplicación y, aunque cuenten con uno del tipo penal o fortalecido, en la aplicación sigue siendo inadecuada.

Finalmente, lamentó la resolución de un caso, el cual después de dos años de proceso no fue como tal un feminicidio, pues no alcanzó la sentencia mínima, además de otras cuatro que no alcanzaron esa pena y menos contempla otras formas de reparación integral del daño, más que la del sentenciado de forma económica.

La directora del CMU aseguró que hace “falta sensibilización de los ministerios públicos y también la especialización, porque no se logra acreditar las razones de género y pareciera que no tienen las capacidades para ello”.