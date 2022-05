Pese a lluvia, tlaxcaltecas disfrutaron de Mijares

La lluvia, que por un momento arreció, no fue impedimento para que cientos de tlaxcaltecas, hombres y mujeres, disfrutaran del concierto de Manuel Mijares en el estadio Tlahuicole, en la capital de la entidad.

Local Acciones del gobierno son en favor de mujeres: Lorena Cuéllar

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Por lo menos durante las primeras tres melodías que interpretó el cantante mexicano el clima fue clemente, pero luego cayó una lluvia que obligó a las personas a sacar el paraguas y comprar impermeables de hule para cubrirse.

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Así, cubiertos de las inclemencias del tiempo, las y los asistentes corearon canciones como "No se murió el amor", "Si me tenías", "Una entre mil", "Para amarnos más" y algunos covers como "No podrás".

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Tras dos veces en fue sus fans solicitaron "otra, otra", Mijares regresó al escenario para cerrar su concierto con "El privilegio de amarte" organizado por el gobierno de Tlaxcala con motivo del Día de las Madres.

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

