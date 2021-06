Piden a los diputados cumplir compromisos

Amplia fue la participación de los ciudadanos que acudieron a votar para elegir a las nuevas autoridades en la entidad, entre ellos, a los diputados locales que integrarán la LXIV legislatura del Congreso estatal.

Este domingo, la población ejerció su derecho a emitir el sufragio que llevará por mayoría relativa a los nuevos legisladores a ocupar una curul, pero aprovecharon para hacer una petición general: que cumplan sus compromisos y no se queden en promesas de campaña.

Lo anterior fue dado a conocer en un sondeo realizado por este Diario entre ciudadanos de los principales distritos locales, como el siete con cabecera en Tlaxcala, el ocho en San Bernardino Contla, el nueve en Chiautempan y el cuatro en Apizaco, entre otros.

La siguiente Legislatura, que será la LXIV, estará integrada por aspirantes de los 15 distritos que conforman la entidad, pero cada zona tiene entre siete y hasta 15 candidatos de los diferentes partidos políticos, quienes ocuparán un lugar en el Congreso local por mayoría relativa, pero también se disputan 15 lugares por representación proporcional, la cual dependerá del porcentaje de votación.

La elección de 2021 fue inédita por desarrollarse a pesar del riesgo de contagio de Covid-19, pero también se caracterizó por el gran número de partidos políticos, lo que incrementó considerablemente a los aspirantes a diputados.

No obstante, la pandemia no fue impedimento para que asistieran las personas a las urnas, aunque no se cumplieron todas las medidas sanitarias, pues hicieron largas filas y se rompió la sana distancia, pero el ímpetu fue mayor, refirió uno de los ciudadanos.

Al respecto, Rosaisela N., una pobladora de la capital, quien prefirió omitir su nombre, precisó que a pesar de la pandemia decidió salir a sufragar para cumplir con el deber de los ciudadanos, de ahí que tiene la confianza de que los diputados locales cumplan lo que prometen.

“No conozco a todos, tampoco sus propuestas, los que ganen que cumplan lo que dijeron y no solo sean sensibles durante campaña para ser elegidos, es el único momento en que se acercan a nosotros, después no nos conocen y si los buscamos nunca están disponibles”, precisó.

Respecto a la actual legislatura en el Congreso, otro capitalino, quien prefirió omitir su nombre, mencionó que no sabe cuáles fueron los avances de los diputados.

“Nada más aprueban o rechazan propuestas para cumplir, sacan el compromiso y se benefician, es injusto que se digan representantes del pueblo”, dijo.

“Todos son iguales, llegan a robar y no trabajan, estoy decepcionado de esos cargos, pero seguimos votando por ellos, le damos el lugar a personas que ya están influenciadas por otras”, fue otro de los argumentos hechos llegar a este Diario durante el recorrido por la casilla situada en el Portal Grande en la capital.

A su vez, Lucía N., ama de casa originaria de Apizaco, mencionó que es difícil que los diputados cumplan todas sus promesas, pues es complicado que hagan todo lo que dicen, pero pidió que sean justos y no repitan los mismos errores de los anteriores legisladores. A pesar de la lluvia registrada la tarde de este domingo en Chiautempan, los votantes permanecieron en las casillas.

“Es nuestra responsabilidad cumplir con el voto, por eso no me he ido a pesar de la lluvia, muchos queremos un cambio en el gobierno, algo distinto que ofrezcan los legisladores, esperemos que los que lleguen al Congreso hagan un mejor desempeño, no conozco a los candidatos, sé que llegan de varios municipios y partidos, pero nada más”, dijo Esteban Juárez, oriundo de la zona centro del municipio sarapero.

DESCONOCEN A CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES

Algunos pobladores que acudieron a votar este seis de junio en los diversos distritos locales en la entidad, dijeron desconocer a los candidatos a diputados.

La situación fue la misma en diversos municipios, sin importar la edad, profesión o género, prevaleció el desconocimide los aspirantes a ocupar un lugar en el Congreso del estado, de ahí que muchos de los votantes se guiaron por el partido para otorgar su sufragio.

Por lo tanto, coincidieron en que hace falta mayor acercamiento con la población durante el periodo de campaña para que los conozcan y externen sus propuestas, escuchen las problemáticas y hagan un buen desempeño.

Al respecto, un joven de Chiautempan que no quiso proporcionar su nombre, compartió que “desafortunadamente no conozco a todos los diputados, solo identifico a la persona por quien voy a votar, el resto de candidatos no se quienes sean ni su procedencia, a quienes si ubico son a las personas que buscan la gubernatura”.

ACTUAL INTEGRACIÓN

La LXIII Legislatura en el Congreso del Estado está integrada por 15 diputados electos por mayoría relativa y 10 por el principio de representación proporcional.





Esteban Juárez, Ciudadano de Chiautempan

Muchos queremos un cambio en el gobierno, algo distinto que ofrezcan los legisladores, esperemos que los que lleguen al Congreso hagan un mejor desempeño, no conozco a los candidatos, sé que llegan de varios municipios y partidos, pero nada más”





