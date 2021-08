Por fin de legislatura, adeudan pagos a 222 empleados

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, Luz Vera Díaz, evidenció que se tienen adeudos con 222 trabajadores que colaboran en el Congreso local, que a la fecha no han recibido el resto de prestaciones a las que tienen derecho por conclusión de legislatura.

Local Avala el Congreso nuevas secretarías

Señaló que, con su homólogo y quien preside el Comité de Administración, Rafael Ortega Blancas, no ha existido un diálogo, no obstante, lo exhortó a que haga los pagos correspondientes a las personas que han estado laborando a lo largo de la legislatura, y que los trabajadores de confianza reciban la liquidación que por ley les corresponde.

Local Debe el Congreso trabajar a favor de mujeres: Leticia Hernández

Vera Díaz manifestó que no se puede tomar como pretexto que no hay dinero por las nuevas basificaciones, porque tienen que pagar salarios que son muy altos, y fue clara que esta situación no puede privar del pago al resto de los trabajadores.

Lee también: ➡️ Ofrece Lorena Cuéllar respeto y armonía a la 64 Legislatura local

Detalló que el personal recibió a destiempo el pago de la primera quincena de agosto, y no les ha sido depositado el pago de la segunda quincena, que tendría que haber sido adelantada por el cierre del ejercicio fiscal, así como el finiquito de los colaboradores de confianza.

Local Legisladores detallan los pormenores de transición

La legisladora manifestó que está situación afecta principalmente a quienes no cuentan con una plaza laboral, debido a que el resto son defendidos por su sindicato, quienes ya manifestaron inconformidad porque los pagos se han realizado de manera irregular.

No dejes de leer: ➡️ Emprenden diputados proceso de transición, con reuniones de trabajo

Refirió que no cuenta con la información precisa de a cuánto asciende el adeudo que se tiene, pero enfatizó que el generar nuevos espacios laborales con altas percepciones salariales no puede poner en riesgo el ingreso del resto de los trabajadores.

Vera Díaz expuso que está situación afecta principalmente a quienes no cuentan con una plaza laboral, debido a que el resto son defendidos por su sindicato

Te puede interesar: ➡️ No ha recibido ministraciones Álvaro Obregón, Benito Juárez

Recomienda Sesa a adultos mayores reforzar cuidados y medidas preventivas por Covid-19



La vacuna contra Covid-19, no da inmunidad, solo ayuda a que la persona no presente complicaciones en su estado de salud... https://t.co/aTvehmYUpu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 15, 2021

No dejes de leer:

Local Evalúan a aspirantes al Consejo de la Judicatura

Local Insisten diputados en fiscalizar cuentas públicas