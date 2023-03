Positivo, impacto de las mujeres en la economía

A propósito del Día Internacional de la Mujer, en Tlaxcala este grupo de población mantiene presencia laboral en la iniciativa privada (IP), tanto en el sector industrial, comercial como de servicios, como empleadas subordinadas y remuneradas y por cuenta propia, con acceso a servicios de salud públicos y prestaciones laborales de ley.

A decir de los especialistas en materia económica la actividad de las mujeres tiene un valioso impacto en los negocios, además de la agricultura, industria, en la diversidad de comercios y servicios, incluso en las labores del hogar y en el trabajo no remunerado como cuidadoras.

Pero consideran que tendrán autonomía económica cuando gocen de un acceso y control igualitarios sobre los recursos económicos y las mismas oportunidades que los hombres, para así poder tomar sus propias decisiones en todos los ámbitos de sus vidas.

De hecho, la Tasa de Participación Femenina en la entidad es del 47.6 %, tan solo en el tercer trimestre de 2022, tendencia que fue similar en 2021, puntualizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien precisó que la población Económicamente Activa fue de 265 mil 927 mujeres.

Indicó que hay 66.7 % de trabajadoras subordinadas y remuneradas; mientras que las trabajadoras por cuenta propia correspondieron a el 23.2 %; en tanto que el 1.85 % fueron empleadoras y el 8 % fueron trabajadoras no remuneradas.

En este sentido, el Inegi expuso que las mujeres ocupadas en jornadas de 35 a 48 horas semanales pasaron de 36.9 a 39.5 %, lo que representó un aumento de nueve mil 934 personas. Las féminas que laboraron más de 48 horas semanales registraron un incremento en su participación de 23.2 a 24.7 %.

Tras anotar que en el ámbito agropecuario contabilizaron a dos mil mujeres laborando, el Inegi explicó que detectaron a población subocupada, es decir con necesidad de trabajar más horas. La tasa de subocupación fue de 13.4 %.

LA INFORMALIDAD EN MUJERES

Asimismo, el Inegi observó que la informalidad también afecta a este sector de la población, pues pasó de 180 mil 670 mujeres a 180 mil 907, en el tercer trimestre de 2021 al mismo periodo de 2022.

La informalidad laboral es descrita como una relación de trabajo que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones.

De la misma forma, hay mujeres sin empleo, tan solo la tasa de desocupación fue de 4.8 %, en los datos más actualizados del Inegi. Del grupo de 25 a 44 años representó el 45. 2 %, seguidas del grupo de 15 a 24 años con 35.3 %.

