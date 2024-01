Promueve sector salud uso del condón para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados

Por su alto grado de efectividad, diseño seguro y fácil acceso, el condón ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados en la población tlaxcalteca que ejerce su sexualidad, por eso el sector salud promueve el uso entre las personas que ejercen su sexualidad.

El Condón o preservativo, que es una funda de hule delgada y elástica, de látex o poliuretano que se coloca sobre el pene para impedir el paso del semen, evitando embarazos no deseados. La efectividad del método es del 85 al 95 %. Para las mujeres también existe un condón que funciona de manera similar y con niveles de eficacia muy parecidos.

Los especialistas en salud recomiendan guardar los condones en un lugar seguro, lejos de objetos que lo puedan dañar; antes de su uso, verificar la fecha de caducidad y que no esté roto; abrir el empaque de manera cuidadosa para no romper el preservativo; no reutilizar el condón, sino usar uno nuevo en cada relación sexual; no utilizar el condón masculino junto con el femenino, pues se pueden romper; El uso del condón es un método totalmente eficaz, económico y con diversidad de presentaciones según los gustos de los usuarios adolescentes, jóvenes y adultos. Les ayuda a prevenir embarazos no deseados, además de ser una herramienta fundamental para prevenir padecimientos de transmisión sexual.

Al manifestar lo anterior la responsable estatal del Programa de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis C, de la Secretaría de Salud (Sesa), Hilda Andrea Arauz Montero, expuso que hay condón interno y externo.

El externo es el que se usa para el pene, está asignado a los hombres. El interno se usa vía vaginal; lo usan las mujeres y los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, éstos últimos de manera anal. “El término masculino y femenino tenemos que cambiarlo a externo e interno”.

La especialista de la Sesa resaltó que la población debe conocer los beneficios al usar el condón y las consecuencias de no usarlo, ante el derecho del ejercicio pleno de las actividades sexuales y a gozar una vida libre, por eso el sector salud difunde las ventajas del método anticonceptivo.

Hilda Andrea Arauz mencionó que hay mitos por el uso del condón, pero desde el punto de vista de salud es recomendable para cuidar del bienestar de las personas que ejercen su sexualidad, es fácil de usar.

“La mayoría de la población no presenta alergias al látex, que es la principal composición del condón. Existen diversos condones hechos justo para las personas que son alérgicas, tiene que ver con el contacto de piel a piel. El uso del condón permite el uso pleno de nuestra actividad sexual, toda vez que no interfiere en nada en el placer ejecución del acto sexual”.

Remarcó que el uso de los condones es de libre acceso, por parte de la Sesa ofrecen una dotación de manera gratuita en cada uno de los centros de salud, lo único que tienen que hacer es solicitarlos en las unidades. También la gente interesada puede comprarlos en farmacias, supermercados y tiendas de conveniencia en diferentes presentaciones.

La responsable estatal del Programa de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis C, de la Sesa, recomendó que los usuarios verifiquen la fecha de caducidad del preservativo, que el empaque esté íntegro, abrirlo con las yemas de los dedos para evitar maltratarlo o romperlo. Su uso debe ser desde el inicio de la penetración hasta el final, lo ideal es usarlo con lubricantes a base de agua, reduce la posibilidad de rupturas.

99.9 por ciento de efectividad tiene el condón. La caducidad del preservativo debe ser la óptima.