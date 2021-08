Reaparece Anabell Ávalos en evento público; desea éxito a Lorena Cuéllar como gobernadora

En su primera aparición pública tras los resultados electorales del pasado 6 de junio, la expresidenta municipal de Tlaxcala y excandidata al Gobierno del Estado, Anabell Ávalos Zempoalteca, deseó éxito a Lorena Cuéllar Cisneros como próxima titular del Poder Ejecutivo.

“He estado con prudencia, desde el 6 de junio es mi primera aparición pública, nuevamente cursé por Covid por segunda ocasión, pero hoy puedo decirles que felicito a la gobernadora electa y deseo que le vaya bien, porque si le va bien a ella, le va bien a Tlaxcala”

Manifestó que Cuéllar Cisneros tiene el gran compromiso de gobernar para todos los tlaxcaltecas y que le ofrece respeto, pero también pide respeto.

A pregunta expresa sobre qué viene en su vida política, Anabell Ávalos manifestó que “en unos días más me verán y podrán saber” y que ahora está dedicada a su vida familiar y personal.

-¿Dejará la política?, se le insistió.

-“No, es parte de mi vida, pero por el momento creo que un compás es necesario, es importante”.

A los más de 230 mil electores que votaron por su proyecto les envió un anticipado agradecimiento al no poder hacerlo físicamente; no obstante, anunció que alista una estrategia para poder hacerlo.

“No he tenido la oportunidad de darle las gracias a los más de 230 mil tlaxcaltecas que creyeron en mí y que les agradezco, les reconozco y valoro que me hayan apoyado y respaldado, pero así es esto en política y en una contienda electoral se gana y se pierde”.

La excandidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala, que conformaron los partidos PRI, PAN, PRD, PAC y PS refirió que ha dado vuelta a la página del proceso electoral y que “hoy le deseo éxito a la gobernadora electa para que haga el mejor de los trabajos”.

Señaló que hasta el momento no ha dialogado con Lorena Cuéllar Cisneros, pero no lo descartó si es invitada puesto que “yo no soy su enemiga, yo fui su contrincante, pero la campaña ya concluyó”.

Anabell Ávalos Zempoalteca destacó los cuatro años de su gobierno con acciones relevantes, entre ellas la Incorporación del Conjunto Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, Tlaxcala, a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, avalado por el Cabildo de Tlaxcala y posteriormente respaldado por el gobernador Marco Antonio Mena, hecho por el que durante la develación de placas recibió un reconocimiento, junto con muchas otras personas.

“Hice lo mejor que pude haber hecho en cuatro años que tuve el honor de servir a Tlaxcala, no lo digo yo, lo dicen los registros de obra pública que jamás se había hecho y ustedes han sido testigos de ello.

Para rematar, Anabell Ávalos Zempoalteca manifestó que respeta al gobernador Marco Antonio Mena, más allá de que algunos actores políticos lo culpan de su derrota electoral.

“Yo en este momento le doy vuelta a la página, yo quiero a Tlaxcala, yo vivo en Tlaxcala, yo seguiré viviendo en Tlaxcala, yo no me voy a ir de Tlaxcala y desde cualquier trinchera se puede servir y hoy desde la sociedad civil podremos seguir trabajando por Tlaxcala”.

